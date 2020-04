F-Secure a achevé avec succès sa deuxième évaluation MITRE ATT&CK®

avril 2020 par Marc Jacob

Ses outils de détection et de réponse se sont classés parmi les meilleurs du secteur. Ces résultats démontrent l’étendue de la protection proposée par F-Secure contre une grande variété de tactiques, techniques et procédures (TTP) utilisées dans les attaques ciblées, ainsi que sa capacité à fournir rapidement des renseignements exploitables permettant de répondre aux cyberincidents.

Les résultats reflètent les performances continues de F-Secure, qui se positionne comme l’un des leaders du marché depuis la première évaluation de MITRE.* Durant ce deuxième round d’évaluation, les technologies F-Secure ont permis de détecter les TTP à chaque étape d’une attaque simulée de The Dukes - un groupe APT (menace persistante avancée) associé au gouvernement russe, qui a fait l’objet d’une étude de F-Secure en 2015.**

La précision des détails communiqués par les outils de F-Secure a également joué un rôle important dans ce classement. Christine Bejerasco, F-Secure Vice President, voit là un atout-clé permettant une réponse efficace aux incidents de sécurité.

MITRE ATT&CK évalue les capacités de détection post-compromission. Bien que cette évaluation soit principalement axée sur l’évaluation des technologies, ce round de tests spécifique a également pris en compte les mesures défensives humaines telles que le Threat Hunting. Il s’est donc intéressé aux compétences des experts assurant l’exécution des services de détection et de réponse gérés, un domaine dans lequel F-Secure a obtenu de résultats remarquables.

F-Secure propose des solutions de détection et de réponse pour les organisations de toutes tailles. De plus amples informations sur les produits et services de F-Secure sont disponibles sur le site web de l’entreprise.