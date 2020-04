3DS OUTSCALE poursuit son Plan de Continuité d’Activité

avril 2020 par Marc Jacob

Depuis mars, la France et le monde entier sont en état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie du COVID-19. Beaucoup d’entreprises ont dû arrêter leurs activités, l’économie est à l’arrêt. Dès le 2 mars, 3DS OUTSCALE, acteur du Cloud souverain a lancé son Plan de Prévention des Pandémies de son Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) conformément aux exigences de l’ISO 27001. Depuis le début de la crise, tous les collaborateurs de 3DS OUTSCALE sont en situation de télétravail et appliquent les procédures définies dans son plan de continuité pour garantir la continuité de la totalité de ses services.

Une nécessité de soutenir les organisations publiques et privées face à la crise sanitaire

Le Cloud répond rapidement et de manière fiable à un nombre croissant de besoins à destination de tous types d’organisations, notamment en temps de crise. Dans cette configuration, un certain nombre d’initiatives et de solutions ont ainsi vu le jour en des temps records. Les startups, éditeurs de logiciels, les organisations publiques, ont pu constater en temps réels les avantages d’une infrastructure Cloud scalable et sécurisée mise à disposition pro bono par 3DS OUTSCALE. C’est notamment l’exemple de Scalingo qui a ainsi déployé en moins de 4 jours, le portail de la Réserve Civique pour le gouvernement, pouvant supporter plus de 2 millions d’inscriptions par heure. Ou encore de SATELLIZ qui a permis à Jamespot, éditeur de logiciels collaboratifs, d’intégrer techniquement la technologie open-source de vidéo-conférence Jitsi sur une plateforme Cloud agile et sécurisée telle que celle de 3DS OUTSCALE, le tout rendu opérationnel en seulement 3 jours dans le cadre de #ActForLife. D’autres solutions sont disponibles avec OpenDataSoft pour suivre l’évolution du covid-19, ICEboard pour son application de gestion de crise ou encore LockSelf pour l’échange de fichiers sécurisés dans la santé.

L’arrivée de nouveaux talents

Le plan de Continuité 3DS OUTSCALE a permis le maintien des embauches prévues durant la période de confinement. L’entreprise a donc accueilli de nouveaux talents pour rejoindre le projet Outscale avec un programme on-boarding réalisé à distance. La poursuite des recrutements est par conséquent toujours maintenue avec plus d’une trentaine d’entretiens réalisés en visioconférence ce mois d’avril.

L’Excellence à toute épreuve

L’exigence des certifications et l’engagement auprès des clients permettent d’être constamment dans la prévision plutôt que dans l’improvisation. C’est le cas de sa gestion prévisionnelle de capacité. 3DS OUTSCALE anticipe et prévoit ses besoins en approvisionnement de capacités IT.

Cette planification en amont de près de 6 mois, est un atout essentiel afin de gérer sereinement l’activité prévue et les nouveaux clients. 3DS OUTSCALE a pu ainsi réceptionner une commande déjà planifiée de 19 palettes de matériels fin mars, représentant plus de 2,5 Tonnes de matériels, afin de doubler la capacité Cloud sur le datacenter de Telehouse.

Comme chaque année 3DS OUTSCALE réalise plus d’une centaine d’audits permettant au pure player de poursuivre son exigence de haut niveau, sa qualité de service et ses engagements responsables. Durant le confinement, c’est le cabinet d’audit TRAX Solutions, tiers de confiance, composé de spécialistes et d’experts qui a mis son expertise et sa rigueur à profit et ce, dans le cadre de l’évaluation de la conformité ISO 27001 et HDS de 3DS OUTSCALE. Un audit réalisé en 5 jours et qui a pu être effectué à distance en mobilisant plus de 30 personnes.