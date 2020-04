Silver Peak nomme Lisa McGill au poste de directrice des ressources humaines

avril 2020 par Marc Jacob

Silver Peak® annonce la nomination de Lisa McGill au poste de directrice des ressources humaines. Lisa McGill a quitté Crowdstrike pour rejoindre Silver Peak, avec pour mission de soutenir l’expansion de l’entreprise et de renforcer sa position de leader sur le marché mondial du SD-WAN. Lisa McGill sera directement rattachée à David Hughes, fondateur et PDG de Silver Peak.

Férue de relations humaines, Lisa McGill a acquis une solide expérience au sein d’entreprises en phase d’hyper-croissance et d’expansion au niveau mondial. Dernièrement, Lisa McGill a joué un rôle déterminant dans le développement de Crowdstrike, aidant l’entreprise à franchir le cap des 2 000 employés et en participant au succès de son introduction en bourse. Elle a en outre contribué à la reconnaissance de Crowdstrike parmi les meilleures entreprises où travailler dans le domaine high-tech (Best Workplace in Technology) et à faire de la société l’un des 100 meilleurs lieux de travail de taille moyenne, selon le classement établi par le magazine Fortune (100 Best Medium Workplace).

Avant Crowdstrike, Lisa McGill a occupé le poste de directrice des ressources humaines chez Fortinet, Brocade Communications et Foundry Networks, où elle a mis en place des environnements efficaces d’apprentissage et développement du leadership en s’appuyant sur des outils avancés d’évaluation et d’analyse des données. Elle est titulaire d’un MBA de la Graziadio Business School, de l’Université de Pepperdine en Californie ; et d’un BS en gestion des affaires de l’Université de Phoenix (Arizona).