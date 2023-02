Extreme Networks renforce sa plateforme SD-WAN

février 2023 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc. intègre de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme ExtremeCloud™ SD-WAN, permettant ainsi aux clients de connecter en toute sécurité des environnements disparates tels que les data center, les campus et les succursales à partir d’une seule et même plateforme. Elle a été également dotée de nouvelles fonctionnalités de workflows automatisés pour une interface et une expérience utilisateur (UI/UX) simplifiées, ainsi que d’une visibilité et d’un contrôle renforcés pour des performances applicatives optimisées. Ainsi, les clients peuvent désormais automatiser les tâches liées à l’approvisionnement de nouveaux sites et services, réduire le temps de déploiement de fabric de plus de 90 % et renforcer la sécurité du réseau grâce à l’hyper-segmentation.

Les organisations étant de plus en plus distribuées, le transfert croissant des applications vers le Cloud amplifie le besoin en connectivité qui unifie les réseaux des data centers, des succursales, des campus et des environnements Cloud. Par exemple, les établissements de soins de santé doivent gérer plusieurs cliniques à distance, les campus scolaires en pleine expansion être capable de fournir une connectivité pour les nouveaux bâtiments ou les salles de classe éphémères, les commerçants eux assurer la gestion des magasins à l’international. Extreme Networks simplifie la connexion sécurisée des différents environnements au sein d’une plateforme unique, accélère la mise en place de nouveaux sites, facilite l’identification et la résolution de la root cause des perturbations du réseau ainsi que l’amélioration des performances des applications.

Les principaux atouts de la solution Extreme Cloud SD-WAN :

• La réduction des coûts d’exploitation et la simplification de la gestion du réseau avec Fabric to the Edge. Les clients peuvent désormais étendre facilement Network Fabric à de nouveaux sites et à l’ensemble du réseau mais également gérer le tout à partir d’une seule et même console. L’intégration de Network Fabric d’Extreme Networks à ExtremeCloud SD-WAN leur permet d’automatiser la découverte et la configuration des commutateurs et des points d’accès compatibles avec un réseau fabric. L’extension de la connectivité à de nouveaux sites est ainsi facilité, tout en assurant la maîtrise des coûts et en améliorant la sécurité, la visibilité et les performances des applications. Les administrateurs peuvent également utiliser l’hyper-segmentation pour renforcer la sécurité du réseau en empêchant les attaques et éviter ainsi une violation de sécurité potentiellement coûteuse.

• Des workflows automatisés pour une meilleure efficacité informatique. Les nouveaux processus rationalisés d’ExtremeCloud SD-WAN pour la planification, le déploiement et la gestion permettent aux équipes informatiques d’effectuer des activités en quelques minutes plutôt qu’en quelques heures. Ces flux de travail comprennent la découverte automatisée des applications SaaS, une configuration initiale du site plus rapide et une visualisation plus approfondie des performances des applications. Désormais, les équipes informatiques peuvent plus facilement identifier la root cause des problèmes ayant un impact sur l’expérience de l’utilisateur, ainsi que les résolutions basées sur les données.

• L’amélioration des performances des applications. Extreme Networks a créé une approche automatisée et sans maintenance pour se connecter aux principaux services Cloud, comme AWS et Microsoft Azure, sans limiter la visibilité ou la gestion des performances. Les clients peuvent s’y connecter en utilisant des tunnels IPSec (Internet Protocol Security), sans installer ni gérer d’appareils ou de logiciels SD-WAN dans l’environnement du fournisseur. Cela permet d’amener la connectivité à la périphérie du réseau, de simplifier les connexions à de nouveaux services, de réduire les goulets d’étranglement et de fournir au service informatique un contrôle et une visibilité accrus au niveau des applications et du réseau.

• La prise en charge des cas d’usage à large bande passante avec 10Gbps. Alors que l’Internet à 10 Gbps se généralise, le nouveau SD-WAN IPE2200 d’Extreme Networks est prêt à prendre en charge les cas d’usage des data center à large bande passante. Ce matériel disponible dans le cadre d’un abonnement ExtremeCloud SD-WAN, est idéal pour les clients disposant d’environnements de campus étendus qui doivent prendre en charge un grand volume de trafic comme l’utilisation intensive de services de collaboration vidéo.