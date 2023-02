Cohesity lance la nouvelle version 7.0 de Cohesity Data Cloud

février 2023 par Marc Jacob

L’annonce de cette mise à jour par Cohesity intervient dans un contexte de cyberattaques de plus en plus sophistiquées, donnant lieu à une demande de protection de plus en plus forte. Les entreprises souhaitent renforcer leur stratégie de cyber résilience et garantir la continuité de leurs opérations, même en cas d’attaque avérée. Pour améliorer la gestion de leurs données et renforcer leur posture de sécurité, les entreprises se concentrent sur l’immuabilité des données, l’isolation (ou cyber vaulting) et la récupération quasi instantanée à grande échelle, des défis auxquels Cohesity s’attache à répondre, avec pour priorité, la garantie d’une récupération rapide et fiable des données de l’entreprise.

Avec Cohesity 7.0, les organisations peuvent renforcer leur cyber-résilience à travers :

• Le renforcement des accès privilégiés : les protocoles d’accès renforcés sur Cohesity Data Cloud permettent un contrôle et une gestion encore plus stricts des comptes administratifs privilégiés et une protection des identifiants d’accès. Ces contrôles rendent bien plus difficile pour les acteurs de la menace d’altérer ou de falsifier des données de sauvegarde. De nouveaux différenciateurs innovants, tels que les fonctionnalités de clé fractionnée, nécessitent désormais les autorisations de plusieurs personnes pour obtenir un accès privilégié aux contrôles d’administration. Aucun administrateur n’a la capacité d’émettre unilatéralement des commandes privilégiées, contribuant ainsi à mieux protéger les données contre les acteurs malveillants.

• L’accélération de la récupération des fichiers et objets à la suite d’une attaque par ransomware : Cohesity, fournisseur de services unifiés de fichiers et objets sur sa plateforme, permet également de plus fortes capacités de cyber-résilience avec Cohesity SmartFiles. L’ajout de nouvelles fonctionnalités puissantes tout au long du cycle de vie des données permet de réduire la surface d’attaque d’exfiltration possible en garantissant un temps de conservation minimum et des politiques de sécurité personnalisées qui aident à sécuriser davantage les données non structurées contre les accès non autorisés et contre les attaques. Cette nouvelle version introduira également de nouvelles capacités d’analyse et de visualisation de l’utilisation des données sur des systèmes NAS tiers. Ces informations sur les données aideront les entreprises à déplacer les données vers SmartFiles pour sécuriser la rétention à long terme et l’immuabilité des données, tout en optimisant les coûts, l’évolutivité et les performances de leurs applications les plus critiques.

• La réduction de la surface d’attaque grâce à une prise en charge étendue de la plateforme et de la charge de travail : afin d’aider les organisations à réduire davantage leur surface d’attaque en consolidant plusieurs produits distincts, la version 7.0 de Cohesity Data Cloud ajoute la prise en charge AWS GovCloud pour la protection des données ciblées et des métadonnées. Des cibles de stockage supplémentaires pour la rétention à long terme ont été ajoutées, et la prise en charge de la sauvegarde locale peut être effectuée sur des plateformes tierces, notamment Lenovo SR645, HPE DL360 et DL380, Cisco UCS C220M6 A FC et C240 M6, et Dell 740XD pour les déploiements de cloud privé.

Alors que les volumes de données augmentent rapidement, la simplicité et l’efficacité de leur gestion sont primordiales. La protection et la récupération de données non structurées permettent un retour rapide à la normale à la suite de pannes ou d’attaques malveillantes. Une couverture étendue permet aux entreprises de simplifier la résilience des données grâce à une plateforme évolutive capable de prendre en charge des environnements divers et hétérogènes.