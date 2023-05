Darktrace lance Darktrace PREVENT/OT™

février 2023 par Marc Jacob

Darktrace annonce le lancement de Darktrace PREVENT/OT™, un produit permettant d’identifier les chemins que pourraient emprunter des hackers pour tenter de perturber le fonctionnement des infrastructures critiques. Cette approche unique utilise l’IA pour " penser comme un hacker " afin de visualiser les chemins au sein des systèmes informatiques (IT) et opérationnels (OT) qui conduisent aux actifs des infrastructures critiques. Darktrace PREVENT/OT™ donne ainsi aux équipes de sécurité les moyens de fortifier leurs environnements et de garder une longueur d’avance sur les hackers.

PREVENT/OT fait partie de la famille de produits Darktrace/OT, visant à protéger les environnements industriels complexes contre les attaques connues et inconnues, en utilisant l’IA Auto-Apprenante pour découvrir et identifier les actifs et détecter les déviations subtiles qui mettent en évidence une cyber-menace. Lancés pour la première fois en 2015, Darktrace/OT DETECT et RESPOND™ sont actuellement utilisés par des centaines d’OIV, notamment dans les secteurs de la production d’électricité, de la distribution d’eau, du pétrole et du gaz, du transport maritime et des transports.