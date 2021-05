Extreme Networks étend les capacités d’IA de CoPilot

mai 2021 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc. annonce le lancement d’une version bêta d’ExtremeCloud™ IQ CoPilot, dont l’abonnement est disponible au sein de la plateforme ExtremeCloud IQ. CoPilot est conçu pour fournir des aperçus d’intelligence artificielle (IA) illustrées aux administrateurs de réseaux informatiques, leur permettant de résoudre rapidement des problèmes connus mais très complexes. CoPilot d’ExtremeCloud IQ est constamment calibré en fonction d’un ensemble de cas de tests négatifs et est exempt à 99 % de fausses alarmes. Les équipes informatiques peuvent ainsi se fier à la justesse des recommandations formulées et consacrer moins de temps aux examens manuels.

A l’image du rôle clé du co-pilote dans le domaine de l’aviation, garant de l’efficacité des opérations, CoPilot se veut un veritable support au diagnostic et à la prise de décision des administrateurs IT. L’outil fournit un assistant, basée sur l’intelligence artificielle, en mesure de facilement surveiller les environnements de réseaux hautement distribués, afin de réduire ainsi le risque de passer à côté de potentiels problèmes réseau et de diminuer le temps consacré à la gestion du réseau.

Principaux atouts d’ExtremeCloud IQ CoPilot :

• Accès automatique pour les abonnés d’ExtremePilot.

Aujourd’hui, ExtremeCloud IQ gère près de 1,6 million de périphériques réseau chaque jour. Elle est la seule plateforme Cloud avec une sauvegarde illimitée des données, qui alimente son moteur d’apprentissage automatique (ML)/IA et fournit un niveau inégalé de perspicacité et de précision. À partir de juin 2021, les abonnés à Pilot auront un accès automatique à CoPilot et commenceront à visualiser des alertes individuelles et des recommandations hyper-personnalisées au sein de leur tableau de bord ExtremeCloud IQ. Au cours de la phase bêta publique, les clients pourront partager leurs commentaires pour améliorer ainsi la capacité de CoPilot à reconnaître les problèmes légitimes et à renforcer ses actions de ML et d’AI aux côtés de l’expertise/l’intelligence humaine. Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles à l’issue de cette phase de test qui se terminera fin 2021.

• Recommandations ML/AI illustrées.

CoPilot établit une base de référence réseau pour chaque environnement, ce qui lui permet de détecter rapidement les anomalies et de déterminer la localisation du problème, l’impact sur l’utilisateur, les causes profondes possibles et de recommender des solutions. Ce niveau de détail fournit aux administrateurs informatiques des renseignements ML/AI illustrés sur lesquels ils peuvent agir rapidement, afin de rationaliser les opérations réseau sécurisées et de réduire les dépenses d’exploitation. CoPilot suit actuellement six typologies d’informations : l’efficacité du Wi-Fi, la capacité du Wi-Fi, la stabilité de l’alimentation par Ethernet (PoE), les modèles de trafic défavorables, l’efficacité de la liaison montante et la récurrence de la sélection dynamique de fréquence (DFS).

• Des informations exploitables.

CoPilot fonctionne comme un conseiller de confiance, qui aide les administrateurs informatiques tout en continuant à s’appuyer sur l’intelligence [humaine] pour garantir la précision et assurer le contrôle de la performance réseau. Il utilise à la fois l’analyse ML/AI et l’analyse statistique en fonction de la complexité du problème, ce qui lui permet de fournir rapidement des informations détaillées aux administrateurs informatiques. En outre, lorsque CoPilot identifie des problèmes critiques, les administrateurs peuvent s’adresser directement au centre d’assistance technique d’Extreme Networks (GTAC) depuis la plateforme ExtremeCloud IQ pour obtenir de l’aide et des informations supplémentaires.

ExtremeCloud IQ détient plusieurs nominations uniques sur le marché : c’est la seule solution de gestion de réseau compatible avec le Cloud d’Amazon Web Services, de Google Cloud Platform et de Microsoft Azure, ainsi que les environnements de Cloud privés et on-premise. Elle est aussi la seule plateforme de gestion de réseau cloud à être triplement certifiée ISO, soit ISO 27001, ISO 27017 et ISO 27701. A noter qu’ExtremeCloud IQ a également obtenu le niveau 1 du programme STAR (Security Trust Assurance and Risk) de la Cloud Security Alliance (CSA).

Pour mieux soutenir les exigences de conformité telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), tous les clients d’ExtremeCloud IQ conservent la possibilité de supprimer n’importe laquelle de leurs données à tout moment. Extreme dispose de 17 data centers régionaux dans le monde, et d’une empreinte Cloud qui s’étend sur les 5 continents, soit dans 13 pays.

« Les réseaux hautement distribués présentent des défis uniques. L’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle sont désormais essentiels pour garantir la fonctionnalité du réseau dans les environnements où l’utilisateur se trouve à la périphérie. La surveillance d’un réseau pour détecter les problèmes potentiels peut être en soi un travail à plein temps. Sans le ML, l’IA ou l’automatisation, les équipes informatiques peuvent facilement être dépassées. CoPilot leur permettra d’économiser du temps et des efforts sur les tâches manuelles de gestion du réseau, démontrant ainsi qu’Extreme a compris le soutien dont les clients ont besoin », conclut Rohit Mehra, Vice President of Network Infrastructure - IDC.