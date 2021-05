Oracle rend disponible les processeurs Arm

mai 2021 par Marc Jacob

Avec son offre « Cloud Free Tier », Oracle met à disposition des développeurs quatre Ampere A1 cores et 24 GB gratuitement pour construire des applications basées sur Arm sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

La plate-forme OCI Ampere A1 est soutenue par des investissements dans des projets open source majeurs qui sont hébergés sur Arm pour des raisons d’efficacité et de rapport prix/performance

Pour aider les clients et les développeurs à tirer parti de la technologie Arm®, Oracle fournit des outils, des solutions et un support pour alimenter le développement d’applications basées sur Arm. Oracle annonce également que sa première offre de calcul basée sur Arm, OCI Ampere A1 Compute, est disponible sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Désormais, les clients peuvent exécuter des charges de travail natives et polyvalentes sur des instances basées sur Arm, avec des avantages significatifs en termes de prix et de performance. Oracle est le seul grand fournisseur de services Cloud à proposer des instances de calcul basées sur Arm pour seulement un centime par cœur-heure, le coût par cœur le plus bas du secteur, avec un dimensionnement flexible des VM de 1 à 80 OCPU et de 1 à 64 Go de mémoire, ou un service bare metal avec 160 cœurs et 1 To de mémoire. Les clients peuvent désormais déployer des applications optimisées grâce à Arm sur des conteneurs, des serveurs bare metal et des machines virtuelles dans le cloud public d’Oracle ou via Dedicated Region Cloud@Customer (l’offre de cloud public d’Oracle déployée dans le datacenter du client).