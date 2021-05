Western Digital dévoile sa nouvelle plateforme Flash

mai 2021 par Marc Jacob

Dans un monde de plus en plus mobile, toujours actif, connecté et disponible, la plateforme de Western Digital, basée sur la spécification UFS 3.1 conforme JEDEC, offre la vitesse, la fiabilité et la polyvalence des fonctionnalités sur lesquelles les clients comptent pour concevoir des solutions les plus discrètes possibles. Tirant parti de sa capacité d’intégration verticale pour optimiser la NAND, le micrologiciel, la conception de contrôleurs, les logiciels et les pilotes, Western Digital conçoit des solutions efficaces spécialement créées pour une variété de marchés, y compris le mobile, l’IoT, l’automobile et d’autres secteurs, le tout grâce à une architecture UFS 3.1 commune. Établissant une nouvelle référence, cette plateforme devrait offrir jusqu’à 90% d’amélioration des performances d’écriture séquentielle, par rapport à sa génération précédente. Cette amélioration aidera à réaliser le potentiel de vitesse de téléchargement 5G et Wi-Fi 6, offrant une meilleure expérience lors de la consommation de fichiers multimédias riches tels que la vidéo 8K, ainsi que des performances améliorées pour des applications telles que la photographie en mode rafale.

Western Digital a développé des produits basés sur cette plateforme, en commençant par sa nouvelle gamme pour les applications mobiles et grand public, et travaille avec ses partenaires de l’écosystème matériel pour l’activer sur leurs solutions à venir. La société prévoit de commercialiser ses produits sur le marché au deuxième semestre 2021.

