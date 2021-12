Extreme Networks, Inc. lance Extreme Trusted Delivery

décembre 2021 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc. présente Extreme Trusted Delivery, une solution de niveau opérateur conçue pour protéger l’infrastructure réseau critique et garantir un fonctionnement optimal, sans interférence, quel que soit le lieu. Trusted Delivery protège les services clés nécessaires au fonctionnement de l’infrastructure que ce soit au sein des sites cellulaires périphériques distants et non surveillés, ainsi que des environnements de colocation et des data centers où l’accès aux installations partagées est potentiellement un problème.

Avec l’augmentation des cyberattaques, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement est plus critique que jamais, nécessitant une technologie réseau de pointe, et ce de bout en bout. Trusted Delivery permet aux administrateurs réseau de valider les composants matériels, les processus de démarrage et le système d’exploitation (OS) tout au long du cycle de vie de l’appareil – sans en interrompre la fonctionnalité - ce qui réduit le risque d’attaques au sein de la chaîne d’approvisionnement.

Les principaux atouts de Trusted Delivery :

• Un socle solide pour les déploiements futurs. Avec Trusted Delivery, Extreme offre un niveau de garantie supplémentaire aux service providers qui commencent à abandonner leurs anciennes solutions. L’expert en solutions réseau basées sur le Cloud leur garantit une base d’infrastructure sécurisée et conforme pour prendre en charge les nouveaux réseaux. D’ores et déjà disponible sur toute la gamme Extreme 8000, y compris les commutateurs de data centers et de périphérie cellulaire Extreme 8520 et Extreme 8720, Trusted Deliveryfournit des mécanismes pour vérifier la sécurité et les performances des appareils pendant leur fonctionnement. Les services providers peuvent ainsi déployer une nouvelle infrastructure en toute confiance.

• La simplification accrue de la validation du matériel. Measured boot, un mécanisme anti-piratage, donne aux opérateurs la possibilité de valider le matériel et les processus de démarrage à distance sans avoir à arrêter le dispositif. Cela permet d’économiser du temps et des ressources ainsi que d’éviter les interruptions de service inutiles. La mise en œuvre du démarrage est sécurisée par le mode de sécurité HWRoT, basé sur un microcontrôleur, associé à un module de plateforme de confiance (TPM). De plus, avec l’attestation à distance, Extreme fournit une vérification supplémentaire du bon fonctionnement du dispositif. Le tout en permettant une option d’arbitrage de confiance tiers et une validation continue de niveau binaire.

« Les attaques contre les chaînes d’approvisionnement sont de plus en plus fréquentes et sophistiquées. La capacité d’une entreprise à vérifier les performances et la sécurité d’un appareil, à tout moment, sans avoir besoin d’interrompre un service ou d’envoyer un technicien sur un site distant est aujourd’hui une valeur considérable. En renforçant la fiabilité et la sécurité des appareils tout au long de leur cycle de vie, Extreme prend, avec Trusted Delivery, des mesures pour aider les clients à s’assurer que les investissements réalisés dans leur infrastructure informatique soient bien protégés », commente Brad Casemore, Research Vice President, Datacenter and Multicloud Networks, IDC.