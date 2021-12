Progress annonce la prise en charge de HTTP/2 dans Fiddler Everywhere 3.0

décembre 2021 par Marc Jacob

Progress lance la dernière version de Progress® Fiddler™ Everywhere, sa solution proxy de débogage Web. Avec cette version, Progress inclut la prise en charge de HTTP/2, une révision majeure du protocole réseau HTTP. Les développeurs peuvent désormais facilement déboguer des applications hautes performances sur Windows, macOS et Linux. Et ceci en toute sécurité, plus rapidement et avec moins de ressources que jamais.

L’outil proxy de débogage Web Fiddler Everywhere permet aux entreprises de capturer tout le trafic HTTP(S) entre un ordinateur et Internet à partir de n’importe quel navigateur et depuis n’importe quel appareil. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, notamment l’analyse des sessions réseau, le débogage en production et la capture des journaux de trafic Web, les développeurs peuvent tracer et résoudre les problèmes HTTP(S) ainsi qu’effectuer des évaluations de performances. Ils peuvent facilement simuler des demandes et des réponses externes sans changer le code du site Web ou de l’application mobile.

Étant parmi les premiers à introduire la prise en charge de HTTP/2, Progress offre une visibilité inégalée pour l’inspection du trafic réseau HTTP/2 sur Windows, macOS et Linux. Cet outil offre également un moyen plus rapide pour les développeurs de déboguer les problèmes d’application. Contrairement aux connexions réseau utilisant HTTP 1.1, celles qui s’exécutent sur HTTP/2 peuvent être réutilisées pour plusieurs ressources. Les développeurs peuvent facilement inspecter le trafic HTTP/2, envoyer des requêtes HTTP/2 et exécuter et tester les requêtes des deux versions de protocole sans avoir besoin d’une configuration complexe.

Étant donné que HTTP/2 s’exécute à la fois côté client et côté serveur, les données que les développeurs reçoivent lors de l’exécution des demandes client sont précises et triées, ce qui leur permet de gagner du temps pour séparer ce dont ils ont besoin de ce qu’ils reçoivent.

Fiddler Everywhere 3.0 fournit également :

• Une prise en charge de la communication WebSocket – les développeurs ont accès aux informations transférées entre le client et le serveur via une seule connexion continue. Ils peuvent inspecter les données envoyées dans les deux sens au sein des applications de chat ou des sites Web mis à jour en direct.

• Des filtres de trafic avancés améliorés – les développeurs peuvent facilement appliquer un filtrage complexe à leur liste de sessions et choisir parmi Protocole, État, IP, URL, Cookie, Corps et d’autres valeurs en plus des en-têtes de demande et de réponse. Ils peuvent créer une ou plusieurs conditions complexes qui filtreront les données en fonction de leurs besoins.

• Une intégration plus rapide pour les débutants et les utilisateurs expérimentés – lors du lancement initial, les développeurs reçoivent des instructions sur la façon de configurer leur environnement pour capturer le trafic HTTPS.