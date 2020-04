Exclusive Networks signe un partenariat de distribution avec Chronicle (part of google cloud) sur l’Europe du Sud

avril 2020 par Marc Jacob

Chronicle est une plate-forme mondiale de télémétrie et d’analyse de sécurité, native dans Google Cloud, permettant le stockage illimité et la surveillance continue des logs de sécurité pour l’investigation, la détection d’attaques et la réponse à incident bien plus rapides qu’avec les outils traditionnels de SOC, à l’échelle et à la vitesse d’une recherche Google.

Chronicle collecte, normalise, indexe, corrèle et enrichit les données de sécurité provenant de sources hétérogènes (on-prem, cloud) et fournit une analyse et une contextualisation instantanées des activités à risque.