AntemetA annonce l’arrivée de Cédric Pin au poste de Directeur Général

avril 2020 par Marc Jacob

A 49 ans et avec cette nomination, Cédric Pin prend donc la Direction des activités stratégiques et opérationnelles du Groupe.Après avoir passé 16 ans chez Micropole, ESN Internationale, où il a successivement occupé les postes de Directeur Commercial, de COO et enfin de CEO, il a ensuite accompagné et conseillé plusieurs start-up et PME, avant de rencontrer Stéphane Blanc, en 2019, et de rejoindre le Groupe AntemetA en avril 2020.