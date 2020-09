Exclusive Networks renforce sa présence à Hong Kong avec l’acquisition de JJNET

septembre 2020 par Marc Jacob

JJNET Hong Kong emploie actuellement 22 personnes et détient des accords de distribution stratégiques avec des sociétés telles que Ruckus, Microfocus et Pulse Secure ou encore A10 Network et ExtraHop, dans les domaines de la cybersécurité et du cloud. Après l’acquisition, Exclusive Networks Hong Kong comptera près de 30 personnes et relèvera de la division APAC d’Exclusive Networks, basée à Singapour. Cette acquisition est la première d’Exclusive Networks en région APAC depuis l’achat de Transition Systems en 2016. Elle vient s’ajouter aux opérations déjà effectuées en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Inde, au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie et en Thaïlande.

Hong Kong est un centre financier majeur et une plaque tournante du commerce mondial, avec une population hautement qualifiée et l’un des PIB par habitant les plus élevés au monde. Exclusive Networks a ouvert un bureau à Hong Kong en 2019 pour y étendre rapidement sa présence et capitaliser sur la demande locale d’expertise en cybersécurité et cloud. Suite à cette acquisition, le directeur général actuel de JJNET Hong Kong, Jimmy Lok, devient directeur national d’Exclusive Networks Hong Kong. D’autres cadres clés de JJNET resteront en fonction pour assurer la continuité des opérations et exécuter un plan de croissance accélérée pour l’entreprise.