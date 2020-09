Quest acquiert Binary Tree

septembre 2020 par Marc Jacob

Quest Software annonce l’acquisition de Binary Tree, un spécialiste des migrations dans le cloud et partenaire de longue date de Microsoft. Depuis 1993, Binary Tree aide ses clients à transformer et à gérer les changements de leurs environnements Microsoft, on premise et dans le cloud. L’entreprise est notamment très active dans les domaines des migrations Notes, Domino et « tenant-to-tenant » sur la plateforme Microsoft / Office 365. Avec 30 ans d’expérience dans ces secteurs, Quest est considérée comme la solution idéale pour moderniser les environnements Microsoft. En combinant les deux leaders du marché des migrations sur site, hybrides et dans le cloud, cette acquisition permettra d’offrir aux clients des fonctionnalités avancées et un support complet qui améliorera leur capacité à relever les défis actuels des environnements Microsoft, non seulement en matière de migration, mais aussi d’administration et de sécurité.

Outre le fait qu’elles ont consacré de nombreuses années au développement des meilleures technologies pour les environnements Microsoft, les deux organisations ont une valeur fondamentale importante en commun : une passion pour aider leurs clients à relever leurs prochains défis. Au-delà de la migration, Quest aide ses clients grâce à une assistance de bout en bout - que ce soit on premise, dans le cloud ou sur des infrastructures hybrides - afin de renforcer leur résilience en matière de cybersécurité et de garder le contrôle de leur environnement Microsoft.

Quest continuera à vendre et à assurer le support des solutions Binary Tree pendant la phase d’intégration des entreprises. Pendant cette période les clients et les partenaires pourront continuer de compter sur le même support et la même relation qu’auparavant. Quest se réjouit de pouvoir fournir aux clients de Binary Tree une suite complète d’outils de gestion pour la planification et la préparation de leurs environnements Microsoft avant et après migration, avec des solutions de reporting, de reprise après sinistre et d’audit à la pointe du marché.

Tandis qu’elles poursuivent leur adoption de Microsoft / Office 365, les entreprises ont besoin d’aide pour passer rapidement et en toute sécurité au cloud, afin de se moderniser et répondre au mieux à l’évolution de leurs activités. Avec cette acquisition, les entreprises peuvent s’adresser à un fournisseur unique pour les aider à relever tous les défis liés aux environnements Microsoft, quel que soient leurs niveaux de complexité, pour les défis et charges de travail liés à la gestion et sécurité de l’Active Directory et Office 365 et au-delà Teams, SharePoint, OneDrive for Business et Exchange. Cette fonctionnalité combinée offrira :

• La force de Binary Tree dans la migration d’Active Directory et d’Exchange, ainsi que des capacités de transformation Notes et Domino, renforçant les solutions pour accompagner les clients.

• Les solutions de migration en mode SaaS de Binary Tree élargiront l’offre de Quest, en fournissant des fonctionnalités supplémentaires aux clients et partenaires effectuant la migration des systèmes.

• Les deux sociétés existent depuis près de trois décennies et soutiennent l’écosystème Microsoft et les technologies Microsoft depuis leur création. Les entreprises clientes peuvent ainsi bénéficier de connaissances étendues qui ne peuvent être acquises que par l’expérience.

Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées.