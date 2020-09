Adista réalise l’acquisition de Fingerprint Technologies

septembre 2020 par Marc Jacob

Adista réalise l’acquisition de 100% du capital de Fingerprint Technologies, intégrateur de solutions numériques, hébergeur et opérateur télécoms. Avec cette opération, Adista complète durablement son implantation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et poursuit sa trajectoire de croissance.

Depuis le lancement de sa marque en 2007, Adista a connu une croissance ininterrompue qui positionne aujourd’hui l’entreprise comme un des principaux acteurs en France des marchés télécoms et cloud, avec une pertinence particulière permise par sa vision multi-cloud et software defined, comme par l’unification de ses offres de téléphonie fixe et mobile. L’entreprise bénéficie également des certifications HDS et ISO 27001 pour ses activités d’hébergement et d’infogérance de services critiques et sensibles.

Créée en 2000, cofondée et dirigée par Nicole Sgro, Fingerprint Technologies dispose de plusieurs points de présence en Rhône-Alpes, à Romans-sur-Isère, Grenoble et Chambéry. L’entreprise a réalisé ces dernières années des choix stratégiques proches de ceux d’Adista, tant par le développement de son datacenter de proximité dès 2008, que par une offre capitalisant sur les services d’opérateur cloud, voix, télécoms, et d’agence web. Fingerprint apporte à Adista son expertise sur les solutions Nutanix.

Fort des compétences et visions ainsi conjuguées, le groupe envisage la poursuite de sa croissance pour les exercices en cours et à venir.