Exclusive Networks nomme Jesper Trolle au poste de CEO

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Jesper Trolle travaille depuis plus de 28 ans dans le secteur des technologies de l’information. Il œuvre d’abord au sein de la communauté des revendeurs avant de rejoindre la distribution. En 2001, il fonde Next Denmark A/S, rachetée par DNS Denmark, qui sera rachetée à son tour par Arrow en 2005. Au sein d’Arrow, il occupe divers postes à l’international : il travaille notamment en Allemagne, où il dirige les activités en Europe centrale et orientale, puis à Paris, où il dirige les activités de l’Europe du nord-ouest. En 2017, il devient président d’Arrow Amériques à Denver, Colorado.

Jesper Trolle rejoint aujourd’hui Exclusive Networks. Il sera chargé de conduire la prochaine phase de croissance de l’entreprise et de poursuivre le développement de l’activité. Jesper Trolle succède à Olivier Breittmayer, qui devient membre non-exécutif du conseil d’administration d’Exclusive Networks. Ce changement s’inscrit dans la stratégie de succession planifiée du groupe. Jesper Trolle travaillera aux côtés d’Olivier Breittmayer durant les trois prochains mois afin d’assurer une transition en douceur.