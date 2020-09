Grégoire Hanquier rejoint le CODIR de Data Legal Drive

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Data Legal Drive renforce son CODIR avec l’arrivée de Grégoire Hanquier au poste de Directeur Juridique, Conformité et Affaires Publiques.

Agé de 40 ans, Grégoire Hanquier vient rejoindre le CODIR de Data Legal Drive pour prendre la fonction de Directeur Juridique, Conformité et Affaires Publiques. Disposant d’un long savoir-faire en droit des technologies, privacy et conformité, droit d’auteur et droit des affaires tant en France qu’à l’étranger, Grégoire Hanquier vient ainsi participer aux réponses apportées à la demande croissante des entreprises en matière de mise en conformité RGPD.

Diplômé de Paris 2 Panthéon-Assas en droit des affaires et fiscalité (2002) et titulaire d’un MS/LLM d’HEC PARIS en Droit et Management International (2004), il a débuté sa carrière à la Direction Juridique Holding de TOTAL avant de devenir, en 2005, juriste au sein du groupe CAPGEMINI. En 2010, il rejoint LEXISNEXIS, en qualité de Responsable Juridique France. En 2017, il devient Directeur Juridique Adjoint Europe, Afrique & Moyen Orient, poste dont il prend totalement la charge début 2019.