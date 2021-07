Exclusive Networks fait l’acquisition d’Ignition Technology

juillet 2021 par Marc Jacob

Exclusive Networks annonce l’acquisition d’Ignition Technology, un spécialiste de la sécurité opérant au Royaume-Uni et en Europe du Nord et dont l’activité est axée sur les fournisseurs de sécurité émergents en mode as-a-service (SaaS). Cette acquisition va permettre d’élaborer une proposition spécifiquement dédiée aux jeunes entreprises technologiques qui cherchent à percer sur le marché mondial. Exclusive Networks confirme ainsi son rôle de partenaire de distribution privilégié pour les fournisseurs innovants en cybersécurité. Grâce à cette opération, et à l’attention portée dans le même temps aux fournisseurs plus établis ou en expansion, Exclusive Networks dispose d’une offre puissante et ciblée qui mobilise tous les fournisseurs de cybersécurité les plus innovants, peu importe où ils se trouvent dans leur parcours de croissance.