L’Alliance OSPO annonce ses nouveaux supporters, dont Red Hat

juillet 2021 par Marc Jacob

L’Alliance OSPO (Open Source Program Offices), créée par OW2, Eclipse Foundation, Foundation for Public Code et OpenForum Europe, annonce aujourd’hui le ralliement de nouveaux grands contributeurs internationaux de logiciels libres, dont Red Hat, Microsoft, Orange et Engineering, engagés à participer aux activités de l’Alliance et à OSPO.Zone, le site web accueillant ses espaces de collaboration et leurs ressources. Depuis son lancement en juin 2021, douze organisations ont confirmé leur soutien à l’Alliance OSPO. Ce soutien renforcé confirme l’importance des logiciels libres pour l’économie européenne et l’intérêt d’établir un centre d’excellence afin de promouvoir la bonne gouvernance des logiciels open source dans chaque organisation.

L’Alliance OSPO a pour objectif d’aider les entreprises et les institutions publiques à découvrir et à comprendre l’open source, puis à en tirer profit dans l’ensemble de leurs activités jusqu’à créer un centre de compétences internes, aussi appelé OSPO (pour Open Source Programme Office ou bureau du programme open source). L’Alliance OSPO offre aux contributeurs un lieu neutre où ils peuvent partager leurs ressources, leur expérience et leurs compétences. Les supporters peuvent choisir de contribuer au nouveau site OSPO.Zone et/ou à formaliser la méthodologie de l’initiative de bonne gouvernance open source (https://www.ow2.org/view/OSS_Governance/).

Témoignages des nouveaux supporters

Red Hat

“Parce que les vingt-huit années d’histoire de Red Hat sont construites sur la collaboration, la gouvernance et le code ouverts, nous sommes heureux de rejoindre l’Alliance OSPO et d’aider à encourager la formation à la participation aux logiciels libres dans tous les secteurs. L’Alliance incarne l’esprit et la pratique d’une collaboration neutre et ouverte, en rassemblant les leaders du libre pour guider les organisations cherchant à développer ou à renouveler leur stratégie open source. Red Hat se réjouit de renforcer la collaboration dans les pratiques de bonne gouvernance et de contribuer à la base de connaissances partagées de l’Alliance OSPO”, a déclaré Deb Bryant, Sr Director, Open Source Program Office, Red Hat.

Microsoft

“Aujourd’hui, l’open source est un élément central de la stratégie numérique de presque toutes les entreprises. Chez Microsoft, toutes nos équipes collaborent avec les communautés libres pour utiliser, contribuer et publier des logiciels open source afin d’aider les organisations à être plus performantes. Pour continuer à rendre l’open source durable pour tous, nous nous engageons à progresser de concert avec l’écosystème libre. Nous avons soutenu et contribué à l’initiative de bonne gouvernance d’OW2 depuis sa création et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec l’Alliance OSPO pour faire progresser ces pratiques en Europe”, a déclaré Stormy Peters, Director, Open Source Programs Office, Microsoft.

Orange

“En tant que membre fondateur d’OW2, Orange reconnaît depuis longtemps l’importance des logiciels open source. Après avoir contribué au lancement de l’initiative de bonne gouvernance d’OW2, le groupe Orange se réjouit de travailler avec l’Alliance OSPO pour aider les autres à améliorer leur gestion professionnelle et responsable de l’open source”, ont déclaré Christophe Jelen, responsable de la gouvernance de l’open source chez Orange et Julien Dubreuil, responsable de l’OSPO chez Orange Business Services.

Engineering Group

“En tant qu’acteur mondial des services numériques depuis plus de 40 ans, nous sommes, avec notre division Knowage entre autres, un membre et un contributeur déterminé de l’écosystème open source. Nous portons une grande attention à la gestion de l’open source, et nous reconnaissons que nous pouvons toujours faire plus pour en faciliter l’adoption par nos clients. C’est pourquoi nous considérons l’Alliance OSPO comme une nouvelle initiative européenne très stimulante à laquelle nous pouvons participer, renforçant ainsi notre collaboration historique avec OW2, Eclipse et les autres acteurs majeurs de l’open source”, a déclaré Orazio Viele, CTO et directeur de la recherche et de l’innovation chez Engineering Group.

OpenUK

“OpenUK reconnaît l’importance des bureaux OSPO (Open Source Program Offices) pour assurer une bonne gouvernance et pour gérer la sécurité de logiciels open source durables et, par conséquent, collabore avec l’Alliance OSPO pour soutenir l’évolution des centres OSPO au Royaume-Uni. Un rapport 2021 d’OpenUK a établi que le Royaume-Uni est le premier contributeur aux logiciels libres en Europe, avec une contribution au PIB annuel de l’économie britannique pouvant atteindre 43,1 milliards de livres. Il n’y a jamais eu de moment plus propice qu’aujourd’hui pour que le Royaume-Uni soutienne l’évolution de sa contribution et de son utilisation des logiciels libres, dans une Grande-Bretagne mondialisée post-Brexit, en se concentrant sur les bonnes pratiques locales pour permettre la collaboration avec nos collègues des logiciels libres dans le monde”, a déclaré Amanda Brock, PDG d’OpenUK.

Bitergia

“Bitergia est ravie de rejoindre l’Alliance OSPO en tant qu’initiative ouverte visant à favoriser l’adoption de méthodes de développement open source solides. Forte de plus de 15 ans d’expérience dans les différentes communautés open source, Bitergia apprécie l’ouverture et la diversité des sources de connaissances, principes clés qui ont toujours fait partie de l’ADN de l’open source et qui constituent les fondements de son succès en tant que méthode de travail”, a déclaré Daniel Izquierdo Cortázar, PDG de Bitergia.

OpenForum Europe

“OpenForum Europe est fière d’être cofondateur de l’Alliance OSPO pour aider à renforcer la dimension institutionnelle de l’open source mondial. Des bureaux de programme open source bien gérés offrent un potentiel énorme pour permettre l’innovation ouverte dans la société en général. Cela vaut pour les entreprises privées, qu’il s’agisse de petits ou de grands vendeurs de logiciels ou d’entreprises industrielles en cours de numérisation, ainsi que pour le secteur public et les universités. Nous considérons l’Alliance OSPO comme un forum important pour la réalisation du potentiel de la notion d’OSPO en tant qu’élément fondamental et interface de mise en réseau dans l’infrastructure institutionnelle mondiale de l’open source dans tous les secteurs”, a déclaré Sachiko Muto, PDG de l’OpenForum Europe.

Foundation for Public Code

“Nous sommes fiers d’être cofondateurs de l’Alliance OSPO, une ressource précieuse pour le partage des connaissances et la collaboration ouverte. La transformation numérique du secteur public nécessite des mécanismes opérationnels solides pour connecter les administrations publiques à l’écosystème open source. La capacité de ces organisations à apprendre les unes des autres, de l’industrie et du monde universitaire est essentielle pour adopter l’open source dans le secteur public. Nous sommes convaincus que l’Alliance OSPO rendra la mise en œuvre de l’open source dans le secteur public plus pratique et réalisable”, a déclaré Boris van Hoytema, directeur général de la Foundation for Public Code.

À propos de l’Alliance OSPO

L’Alliance OSPO a été créée par OW2, Eclipse Foundation, OpenForum Europe et Foundation for Public Code, des organisations européennes à but non lucratif de premier plan dans le domaine de l’open source, ainsi que par des praticiens expérimentés, dans le but de faire connaître l’open source en Europe et de promouvoir généralement une gestion structurée, responsable et professionnelle de l’open source par les entreprises et les administrations. OSPO.Zone est le nouveau site Web destiné à fournir les ressources et la collaboration envisagées par l’Alliance OSPO. Pour en savoir plus, consultez le site https://ospo.zone.