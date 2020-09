Exclusive Networks acquiert Veracomp

septembre 2020 par Marc Jacob

Exclusive Networks acquiert Veracomp, un groupe de distribution à valeur ajoutée possédant des bureaux dans 10 pays d’Europe centrale et orientale. Cette nouvelle région jouera un rôle-clé dans les opérations EMEA du groupe. Veracomp et Exclusive Networks partagent les mêmes spécialités fondamentales en matière d’infrastructure de cybersécurité ainsi que bon nombre de relations-fournisseurs. Les deux sociétés possèdent également des cultures de création de valeur et des antécédents de forte croissance similaires. La nouvelle région créée poursuivra la dynamique de croissance actuelle en exploitant ces synergies. Avec cette acquisition, les partenaires locaux, régionaux et mondiaux de Veracomp pourront tirer parti de toutes les possibilités offertes par les solutions et services à valeur ajoutée d’Exclusive Networks.

Basée en Pologne depuis 1990, Veracomp génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 300 millions d’euros et compte une clientèle combinée de plus de 3 000 revendeurs. Environ 75 % de ses activités concernent déjà le cyberespace et le cloud, avec des fournisseurs de premier plan comme Fortinet, F5 Networks et Infoblox, qui sont également inscrits au portefeuille stratégique d’Exclusive Networks. Le groupe emploie plus de 400 salariés en Pologne, Roumanie, République tchèque, Slovaquie, Serbie, Croatie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Hongrie et Bulgarie, ce qui lui permet de couvrir dix autres pays voisins. Veracomp comprend une société de formation spécialisée basée en Pologne, Compendium, qui propose plus de 1 000 cours de formation approuvés par les fournisseurs.

La transaction est soumise à plusieurs conditions, dont l’approbation réglementaire, et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020.