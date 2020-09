Le logiciel ActiveScale de Quantum certifié solution « Veeam Ready - Object »

septembre 2020 par Marc Jacob

Quantum Corp. annonce la certification d’ActiveScale™, logiciel de stockage objets compatible S3, en tant que solution « Veeam® Ready Object ». Les solutions de stockage objets ActiveScale s’ajoutent ainsi à la liste croissante des offres Quantum « Veeam Ready ». Cette garantie de compatibilité avec les produits Veeam renforce le leadership de Quantum sur le marché du stockage et de la gestion des données non structurées en entreprise selon une approche « software-defined ».

En mars 2020, Quantum a fait l’acquisition d’ActiveScale, un magasin d’objets software-defined offrant une capacité de stockage à très grande échelle et les plus hauts niveaux de durabilité des données. Le logiciel ActiveScale est une solution fiable, facile à déployer et à gérer, pour la rétention à long terme des données de sauvegarde. Conçu comme un système de stockage objets hautement évolutif doté de fonctions d’autoréparation, il fournit une infrastructure de stockage permettant de conserver les données sans limite de durée.

Veeam, leader des solutions de sauvegarde basées sur la plate-forme Cloud Data Management™, pilote le programme Veeam Ready. Son objectif : établir un processus de certification pour garantir que les solutions développées par les partenaires du programme Technology Alliance (TAP) Veeam respectent les normes fonctionnelles et de performances Veeam. En choisissant des produits de stockage « Veeam Ready », les clients sont assurés de leur compatibilité avec les fonctionnalités de Veeam Backup & Replication™.

Donner une nouvelle impulsion à l’archivage actif

Avec l’acquisition du logiciel de stockage objets ActiveScale, qui vient compléter ses plates-formes de stockage sur bande leaders du marché, Quantum accroît sa présence dans la communauté de l’archivage et montre sa détermination à jouer un plus grand rôle dans l’infrastructure d’archivage actif de ses clients. Le 20 juillet, l’Active Archive Alliance a annoncé l’adhésion de Quantum à son organisation. L’Active Archive Alliance vise à fournir aux utilisateurs finaux l’expertise technique nécessaire à la conception et à l’implémentation de solutions modernes permettant de gérer la croissance d’importants volumes de données non structurées pendant des décennies. Quantum rejoint ainsi une cohorte toujours plus nombreuse de spécialistes du stockage et de l’informatique qui œuvrent ensemble à l’élaboration de stratégies, technologies et cas d’utilisation de produits d’archivage actif destinés à mieux valoriser les données archivées.