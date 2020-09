Netskope lance son nouveau programme Evolve

septembre 2020 par Marc Jacob

Netskope annonce le lancement de son programme partenaire primé Evolve dans la région EMEA et son implémentation en France. Ce programme soutient les partenaires en se concentrant sur des marges associées à des services d’implémentation et de support. Il s’éloigne de l’approche obsolète et peu claire des pourcentages de réductions sur volumes pour se concentrer sur la Relation avec les 10 partenaires ciblés en France.

Evolve a récemment été récompensé aux États-Unis pour ses solides programmes de formation, de co-marketing et d’incitation, combinés à la stratégie de commercialisation de Netskope, qui permet à ses partenaires d’optimiser leur croissance et leur rentabilité tout en révolutionnant la sécurité des entreprises.

Le passage fondamental à une main-d’œuvre mobile et dans le Cloud offre aux fournisseurs de solutions une rare opportunité d’aider les entreprises à moderniser leur infrastructure de sécurité. En effet, 44 % des menaces de sécurité proviennent désormais des applications et des services en cloud, et plus de 50 % des violations du protocole DLP sont liées au cloud. La plateforme Network Security Cloud de Netskope est la passerelle dans le cloud la plus complète qui inclut la protection contre les menaces et le DLP et qui couvre le trafic Web et dans le cloud (directement vers les applications) répond aux besoins d’un monde dans lequel le cloud est omniprésent et où la sécurité doit accompagner les données partout où elles vont. Le Netskope Security Cloud offre une visibilité inégalée, ainsi qu’une protection en temps réel des données et des menaces lors de l’accès aux services cloud, aux sites web et aux applications privées depuis n’importe où, sur n’importe quel appareil. Avec Netskope, les entreprises peuvent comprendre les risques liés au cloud et utiliser le cloud et le web en toute sécurité grâce à des contrôles granulaires des politiques pour tous les utilisateurs, lieux et appareils.

Netskope, plus que jamais 100% partenaires

Avec plus de 500 partenaires dans le monde, plus de 90 % des activités globales de Netskope est désormais mené par ce canal, et la société vise à porter ce chiffre à 100 % ce qui est déjà le cas en France. En 2020, Netskope a annoncé des partenaires de distribution clés couvrant les marchés de la région EMEA. Avec son infrastructure de soutien maintenant en place, Netskope cherche désormais à faire participer plus de fournisseurs de solutions au programme.

Gartner Inc. a récemment fait l’éloge de Netskope pour son leadership dans la catégorie émergente de Secure Access Service Edge (SASE), avec sa plate-forme de sécurité complète pour le SaaS, l’IaaS, le web et l’accès privé.