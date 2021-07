Eurowings, la compagnie aérienne point à point du groupe Lufthansa, optimise ses opérations aériennes avec OpenText

juillet 2021 par Marc Jacob

« OpenText Exceed TurboX permet de gérer rapidement et facilement les opérations de vol, même avec des changements en temps réel comme la programmation des équipages, les perturbations météorologiques et la disponibilité des avions », explique Andreas Buxot, Expert en application des opérations de vol, Eurowings. « La planification des vols est essentielle pour l’industrie aéronautique, et cette solution s’avère être la solution unique, stable et sécurisée, riche en fonctionnalités dont nous avions besoin. Nos utilisateurs sont très satisfaits. »

Quelques détails d’OpenText Exceed TurboX :

• Permet aux organisations de déployer virtuellement des applications UNIX®, Linux® et Windows® pour les utilisateurs, indépendamment de leur emplacement ou des ressources du point d’extrémité.

• Chaque application et instance de bureau s’exécute sur des serveurs centralisés permettant aux utilisateurs de se connecter, de se déconnecter et de se reconnecter aux sessions actives par le biais d’un simple navigateur où qu’ils soient, y compris depuis un autre ordinateur.

• La solution supprime les limitations et les complexités associées aux autres méthodes d’accès à distance en offrant des temps de connectivité plus rapides et une expérience utilisateur intuitive.