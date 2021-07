SHV Gas Supply & Risk Management divise par 6 ses risques de pertes de données grâce à Nutanix

juillet 2021 par Marc Jacob

Nutanix annonce que SHV Gas Supply & Risk Management, le spécialiste de la distribution d’énergie, s’est appuyé sur ses solutions pour mettre en place son plan de continuité de l’activité. La société a notamment utilisé l’offre Xi Leap pour assurer une reprise d’activité instantanée de son infrastructure on premise dans le cloud en cas d’incident et ainsi diviser par 6 les risques de pertes de données.

En choisissant les solutions Nutanix, SHV Gas Supply & Risk Management a constaté que ses temps de RPO et de RTO avaient été ramenés de 24 h à seulement 4 h grâce à la nouvelle infrastructure. En mai 2020, la société avait fait l’acquisition de trois nœuds Nutanix (64 Go de RAM et 31 To de stockage hybride) pour héberger ses 70 VM déployées en interne. Le PCA avec Xi Leap s’est mis en place pratiquement tout seul, chaque VM étant automatiquement répliquée sur Xi Leap lors de sa migration sur la solution Nutanix. Outre ces gains sur la reprise d’activité, SHV Gas Supply & Risk Management a également gagné en simplicité dans la gestion quotidienne de son infrastructure et a pu constater des hausses de performances significatives sur ses applications critiques.

« Avec Nutanix et Xi Leap, là où il nous fallait une journée de préparation pour tester notre PCA, quelques clics suffisent aujourd’hui. Il n’est pas impossible que notre système d’information évolue beaucoup prochainement avec la numérisation de nos services. », souligne Sébastien Pastor, IT Manager de SHV Gas Supply & Risk Management. « Grâce à Nutanix, nous avons non seulement la certitude de pouvoir monter en charge facilement, mais aussi de disposer d’une grande richesse fonctionnelle pour accompagner notre transformation ».

Détenu par le groupe néerlandais SHV Energy, qui emploie 17 000 personnes réparties sur 25 pays et qui est le plus grand distributeur de GPL (gaz de pétrole liquéfié) dans le monde, SHV Gas Supply And Risk Management achète, pour le compte de ses filiales, du gaz liquéfié. La société exerce également le métier de risk management avec des outils de couverture pour se protéger des fluctuations du prix du pétrole sur lequel est indexé celui du GPL. Avec environ 60 collaborateurs, répartis entre Paris, Singapour et Vienne, SHV Gas Supply & Risk Management a réalisé un chiffre d’affaires de près de trois milliards en 2019.

À propos de SHV Gas Supply & Risk Management

Détenu par le groupe néerlandais SHV Energy, qui emploie 17 000 personnes réparties sur 25 pays, et le plus grand distributeur de GPL (gaz de pétrole liquéfié) dans le monde.SHV Gas Supply And Risk Management achète, pour le compte de ses filiales, du gaz liquéfié. La société exerce également le métier de risk management avec des outils de couverture pour se protéger des fluctuations du prix du pétrole sur lequel est indexé celui du GPL. Avec environ 60 collaborateurs répartis entre Paris, Singapour et Vienne, SHV Gas Supply & Risk Management a réalisé un chiffre d’affaires de près de trois milliards en 2019.