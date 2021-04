Eurécia renforce son offre de solutions RH avec la signature électronique Universign

avril 2021 par Emmanuelle Lamandé

Universign annonce son partenariat avec Eurécia, éditeur SIRH 100% web de gestion administrative du personnel, gestion des talents et d’engagement collaborateur. Les services de confiance Universign permettent de simplifier les processus des professionnels RH et de leurs collaborateurs en s’affranchissant des distances, et sont aussi un gage de sécurité en garantissant l’intégrité et la valeur probante des documents numériques signés.

Eurécia tenait à choisir un acteur français capable de délivrer un savoir-faire en matière de services de confiance, doublé d’une expertise en termes de règlementation française et européenne. La société s’est ainsi tournée vers Universign. La crise sanitaire ayant entrainé une accélération de la digitalisation, l’utilisation de la signature électronique s’est imposée comme une évidence : d’après une étude récente réalisée par Universign, la situation actuelle liée à la pandémie a ainsi incité 26% des entreprises à adopter une solution de ce type et, parmi elles, 41% l’ont utilisée pour des documents liés aux RH. Enfin, l’approche globale et l’accompagnement personnalisé proposés par Universign sont eux aussi des arguments qui ont fait la différence dans la décision d’Eurécia.

Disponible sur le portail RH d’Eurécia, la solution de signature électronique d’Universign, PSCo qualifiée selon le règlement européen eIDAS, permet de garantir l’authentification des signataires et l’intégrité des documents signés grâce à son service d’horodatage qualifié inclus. Ainsi, tout document numérique signé a une valeur probante au regard de la loi et dispose de la même valeur juridique que son équivalent papier et ce, à travers toute l’Europe.

Au-delà de la signature électronique, le logiciel RH d’Eurécia s’enrichit également de la fonctionnalité « modèles de documents ». Ce nouvel outil offre aux entreprises clientes d’Eurécia la possibilité de générer automatiquement, en un clic, des documents du quotidien, tels que des contrats de travail, avenants, chartes de télétravail, attestations d’employeur ou de déplacement, etc., tout en respectant la charte de l’entreprise.

En mettant en place cet outil de digitalisation et d’automatisation des tâches administratives, Eurécia facilite la vie de ses entreprises clientes, dont les services RH peuvent désormais se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Indépendamment des atouts liés à l’automatisation, l’intégration de la signature électronique Universign apporte une sécurité juridique forte grâce à son statut de PSCo.

Annabelle Thomas, Office Manager chez Jünger+Gräter utilise la solution Eurécia et témoigne : « Quand je devais faire signer un avenant, les salariés n’allaient pas forcément chercher les recommandés à la Poste. Terminé les avenants qui mettent des semaines à être signés ! Tout est aujourd’hui plus simple, d’autant plus que les documents sont intégrés dans la plateforme Eurécia. A terme nous n’aurons même plus besoin du réseau interne pour stocker les documents. En plus de son ergonomie, la signature électronique est très simple à utiliser, tout en étant intuitive ! »