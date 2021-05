Data Legal Drive remporte le marché du GIP à destination des CDG de la Fonction Publique Territoriale

mai 2021 par Marc Jacob

Les Centres de Gestion (CDG), établissements publics locaux à caractère administratif, gérés par des employeurs territoriaux, ont pour vocation de participer à la gestion des personnels territoriaux et au développement des collectivités. Les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet sont obligatoirement affiliés aux Centres de Gestion. Depuis plusieurs années, les CDG investissent pour maintenir et développer le fonctionnement digital de leurs services et le traitement des données. Afin d’optimiser le traitement des données, les CDG se sont mutualisés grâce au GIP informatique. On recense 97 CDG rassemblant les collectivités territoriales de France.