Thélem assurances fait le choix de USERCUBE pour son projet IAM

avril 2021 par Marc Jacob

USERCUBE, éditeur de solutions de Gestion et de Gouvernance des identités (IGA), confirme son solide positionnement dans le secteur de l’assurance en accompagnant Thélem assurances dans la mise en œuvre de son projet de gestion des accès et des identités.

Thélem assurances pratique les assurances de personnes, de biens et de responsabilités pour les particuliers et les professionnels (petites entreprises, artisans commerçants, agriculteurs, etc.). Sa filiale Thélem prévoyance, créée en 2013, propose une gamme complète d’offres individuelles de contrats obsèques, décès, prévoyance. Le groupe mutualiste, dont le réseau de distribution physique est composé de 280 agences réparties dans 51 départements et 381 courtiers, a réalisé un chiffre d’affaires de 374,8 millions d’euros en 2019, correspondant à un portefeuille de plus d’un million de contrats et 484 260 sociétaires.

Très sensible au risque cyber et à l’optimisation en continu de ses processus de gestion, Thélem assurances a souhaité en 2018 repenser son mode de gestion des accès et sa politique de gouvernance des identités. En effet, s’appuyant sur un système obsolète, peu documenté et une gestion non homogène des accès et des identités, l’objectif de Thélem assurances était de remplacer l’existant par une plateforme du marché éprouvée, adaptée à ses attentes et pouvant évoluer aisément dans le temps. Au final, cela devait permettre d’harmoniser la gestion des comptes utilisateurs et d’avoir une parfaite traçabilité. Ce projet stratégique était soutenu par la Direction générale et les directions métier.

C’est dans ce contexte que la solution USERCUBE V5 a été sélectionnée par les équipes de Thélem assurances. Dès lors, a été mise en place une nouvelle solution de gouvernance des identités, afin d’industrialiser la gestion du cycle de vie des collaborateurs, de fonder un référentiel unique des personnes et de construire un catalogue de métiers et des processus applicatifs.

Globalement, USERCUBE a été sélectionné, car il a répondu précisément au cahier des charges de Thélem assurances, proposé des interfaces simples et intuitives, s’est intégré aisément à l’existant et a su proposer un déploiement fractionné pour s’assurer de la viabilité du projet et de son acception par les équipes. Enfin, l’accompagnement pas-à-pas des consultants de USERCUBE a été un fort différenciateur.

Au niveau de la mise en œuvre, la première phase du projet a été de réaliser la gestion des identités puis de piloter les aspects liés aux habilitations. Ce mode de fonctionnement a permis d’accéder à des bénéfices opérationnels tangibles. Ainsi, Thélem assurances peut désormais s’appuyer sur une plateforme IGA unique pour gérer ses opérations de manière industrialisée et sécurisée (attribution automatique des droits, amélioration de la lisibilité des habilitations, nouveaux processus d’habilitation uniformisés, etc.).