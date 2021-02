Etude BeyondTrust : Télétravail, des risques considérables pour la sécurité à l’ère post-COVID

février 2021 par BeyondTrust

BeyondTrust publie les résultats d’une étude réalisée par le cabinet indépendant Forrester Consulting, pour le compte de BeyondTrust, intitulée "Evolving Privileged Identity Management In the Next Normal". Réalisée en novembre 2020, l’étude vise à évaluer les défis PIM dans la "nouvelle normalité" créée par la pandémie COVID-19. L’enquête en ligne a été menée auprès de 320 décideurs du secteur de l’IT et de la sécurité en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.