Eryma fait l’acquisition de l’entreprise SYSCA

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Eryma a fait l’acquisition, en juillet dernier, de la société SYSCA, spécialisée dans la conception, l’installation et la maintenance de systèmes de sécurité depuis 1990.

Basée à Ferrières-en-Brie en Seine-et-Marne, l’entreprise SYSCA exerce son activité essentiellement en Île-de-France et en Normandie, où elle déploie ses solutions pour le compte de grandes administrations, de collectivités ainsi que d’acteurs industriels et tertiaires. Composée de 15 collaborateurs disposant de certifications et d’habilitations de premier plan, SYSCA réalise annuellement près de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Dans la continuité de l’acquisition, en décembre dernier, de la société Sécurité Consultants, experte dans le domaine de la Sécurité/Sûreté, et fusionnée depuis au sein d’Eryma, ce rapprochement permet à la filiale sûreté du Groupe Sogetrel, de consolider ses offres, notamment dans la sécurisation des opérateurs d’importance vitale, tout comme ses implantations locales, toujours au plus près de ses clients.