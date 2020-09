Entrust Datacard devient Entrust

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Fondée en 1969 sous la raison sociale Datacard Corporation, l’entreprise a racheté Entrust en 2013 pour devenir Entrust Datacard. Entrust propose aujourd’hui une offre de solutions axées notamment sur l’émission de titres sécurisés, l’identité et la protection des données, ainsi que sur les certificats numériques et solutions de signature.

Ces dernières années, Entrust s’est diversifiée pour développer à partir de son cœur de métier — l’émission de titres sécurisés exploitables dans des environnements physiques — une gamme de solutions axées sur la sécurité numérique, et ainsi consolider sa présence sur le marché. En parallèle à sa politique d’investissements en R&D, qu’elle inscrit dans la durée, la société a effectué récemment une série d’acquisitions stratégiques, notamment Trustis et Safelayer, des spécialistes des infrastructures PKI, SMS Passcode, expert en authentification, et nCipher, société spécialisée sur le marché des modules matériels de sécurité (HSM).

À travers des investissements conséquents en R&D, Entrust mise sur la commercialisation d’une nouvelle technologie d’émission de cartes, l’activation sécurisée dans le cloud et les perfectionnements de ses solutions d’authentification, de signature numérique, de gestion des identités et des HSM. La société a lancé dernièrement sa plateforme PKI de nouvelle génération, spécialement conçue pour faire face, entre autres menaces, aux besoins accrus de « chiffrement tous azimuts », et commercialisé en début d’année de nouvelles solutions d’authentification sans mot de passe et d’accompagnement numérique.

Avec près de 800 M$ de chiffre d’affaires annuel et 2 500 employés, Entrust commercialise aujourd’hui ses solutions et déploie ses services dans plus de 150 pays, via 50 sites et un réseau mondial composé de plus d’un millier de partenaires technologiques et distributeurs.

L’appellation Datacard demeurera néanmoins en tant que marque de la gamme de solutions d’émission de cartes produites en grandes quantités. Par ailleurs, la société continuera à investir et à innover dans des matériels, logiciels, services, accessoires et consommables produits, eux aussi, en grande quantité. De même, si la dénomination nCipher est appelée à terme à changer pour Entrust, l’appellation nShield actuellement utilisée pour ses modules HSM sera conservée et deviendra une ligne de produits Entrust.

L’évolution de la marque se matérialise par un nouveau logo, de nouvelles couleurs, un nouveau site web, un nouveau slogan et un nouveau positionnement, tous étroitement liés au recentrage des activités de Entrust sur la sécurisation d’un monde en rapide évolution.