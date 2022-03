Equinix s’implante au Chili et au Pérou avec l’acquisition de 4 datacentres d’Entel pour 705 millions de dollars

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Equinix s’étend en Amérique latine et accélère les opportunités de transformation numérique pour les entreprises locales et les multinationales.

Equinix, fournisseur de services au cœur de l’infrastructure numérique mondiale™, a annonce s’implanter au Chili et au Pérou en acquérant quatre datacentres auprès d’Entel (Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A.), le fournisseur de télécommunications leader au Chili, pour un montant d’environ 705 millions de dollars. Le contrat d’acquisition devrait être clos pour le deuxième trimestre 2022, sous réserve que les critères habituels de conformité soient respectés. La transaction comprend quatre datacentres au Chili, véritable hub technologique en Amérique latine, et pourra également inclure un datacentre au Pérou, selon la finalisation de l’accord définitif.

Depuis 2011, date à laquelle Equinix a fait son entrée dans la région, l’entreprise a investi environ 1,2 milliard de dollars dans ses activités en Amérique latine. Avec ses nouvelles acquisition, Equinix renforce sa position de moteur de la croissance dans la région de Santiago, notamment grâce à l’alliance stratégique que l’entreprise formera avec Entel. Ce partenariat permettra aux entreprises au Chili et au Pérou d’exploiter au mieux les solutions multicloud et accélérer leur transformation digitale, par une croissance responsable et durable.

Principaux points à retenir :

Les quatre installations au Chili et au Pérou génèrent environ 53 millions de dollars de revenus par an.

Les 120 employés et contractuels d’Entel devraient fusionner avec Equinix afin de renforcer la main d’œuvre du groupe. Il en va de même pour la centaine de clients d’Entel présents dans les quatre datacentres qui deviendront des clients d’Equinix. Ces derniers représentent des secteurs variés et comprennent plus de 20 fournisseurs de services réseaux (NSP).

Le Chili qui a accès à des énergies renouvelables non conventionnelles (ENC) telles que l’énergie solaire, hydraulique et éolienne, pourra compenser les coûts d’exploitation des datacentres, et contribuer de manière significative à la neutralité carbone, l’accès aux énergies renouvelables étant un élément essentiel de la stratégie d’Equinix qui s’est fixé pour objectif d’atteindre 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2030.

En étendant sa plateforme au Cône Sud, Equinix étendra sa présence à cinq pays d’Amérique latine, dont le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou, exploitant 15 datacentres International Business Exchange™ (IBX®) dans sept métropoles.