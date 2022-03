CyberRes acquiert Debricked pour étendre la sécurité de la chaîne d’approvisionnement logicielle

mars 2022 par Patrick LEBRETON

CyberRes, une branche d’activité de Micro Focus, annonce l’acquisition de Debricked, une entreprise de veille Open Source axée sur les développeurs, qui vise à innover en matière de sécurisation de la chaîne d’approvisionnement logicielle des organisations, pour aujourd’hui et pour demain. L’ajout de la plateforme d’analyse de composition logicielle native au cloud et des capacités d’IA et de ML renforce la stratégie de CyberRes dans l’avenir de la résilience logicielle et de DevSecOps. Ces capacités alignées, combinées à leur vision de la manière dont les développeurs évaluent, consomment et sécurisent les composants Open Source adaptés aux besoins de leur organisation, font de Debricked un élément extrêmement précieux au portefeuille de solutions de sécurité des applications de CyberRes.

La solution SaaS de Debricked permet une sélection plus intelligente de l’Open Source, tout en réduisant considérablement les risques qui y sont généralement associés, deux exigences fondamentales des programmes DevSecOps modernes. Le service fonctionne sur la base d’un machine learning de pointe qui permet d’obtenir des données de qualité extrêmement précises et de les mettre à jour instantanément dès qu’une nouvelle vulnérabilité est découverte. La haute précision, combinée à une expérience utilisateur axée sur les développeurs et à des capacités uniques de personnalisation du service aux besoins de l’entreprise, rend Debricked unique dans le monde de la sécurité Open Source et positionné pour une croissance accélérée.

Parmi les principales fonctionnalités des technologies Debricked :

Veille Open Source : Grâce à sa dernière innovation, Open Source Select, Debricked vise à accélérer la recherche et la comparaison des packages Open Source. En fournissant une analyse approfondie de l’intégrité de la communauté et en proposant une contextualisation, les développeurs peuvent prendre des décisions beaucoup plus éclairées.

Vulnérabilités de sécurité : Identifier, réparer et prévenir automatiquement et en permanence les vulnérabilités des dépendances Open Source. Effectuer une analyse à chaque validation et recevoir une notification lorsque de nouvelles vulnérabilités apparaissent.

Conformité des licences : Assurer et maintenir la conformité de l’Open Source avec des règles de pipeline automatisées et applicables, tout en permettant la création de nomenclatures logicielles (SBOM). Calculer les niveaux de risque des espaces de stockage en fonction de l’utilisation prévue.

CyberRes vise à créer le portefeuille le plus complet qui aide les entreprises à se préparer aux cybermenaces, à y répondre et à s’en remettre. Grâce à cette acquisition, Micro Focus continue de faire preuve d’un engagement fort et d’un investissement continu en matière de sécurité, et de sa capacité à aider les clients et partenaires à améliorer leur stratégie de cyber-résilience. Cet investissement supplémentaire inclut une série d’acquisitions réalisées au cours des deux dernières années, qui renforcent son solide portefeuille de solutions de sécurité, toutes axées sur la fourniture de résultats commerciaux et techniques pour soutenir la cyber-résilience. Le dernier exemple en date de la manière dont ces investissements se conjuguent est le récent lancement de Galaxy, une expérience immersive des cybermenaces conçue pour les RSSI et les analystes.