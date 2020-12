Equinix annonce l’ouverture d’un neuvième datacentre à Paris au 1er trimestre 2021

décembre 2020 par Marc Jacob

Equinix, Inc. annonce l’ouverture de son deuxième datacentre xScale™ en France pour le premier trimestre 2021. Conçu pour faire face à l’évolution des besoins des leaders mondiaux du domaine du cloud à Paris, ce datacentre (baptisé PA9x) apportera davantage de poids à l’initiative menée par l’entreprise afin de répondre aux exigences techniques et opérationnelles des déploiements de workloads au sein de datacentres hyperscale.

Avec la pandémie du COVID-19, les entreprises ont dû accélérer leur transformation numérique et leurs migrations vers le cloud. Les datacentres xScale d’Equinix permettent aux hyperscalers de consolider leurs déploiements en cœur de réseau et de points d’accès, et d’accélérer leur connectivité avec leurs clients grâce à un ensemble complet de services d’interconnexion et de proximité.

La révolution liée au digital et les volumes de données massifs désormais disponibles sont à l’origine d’une innovation et d’une créativité sans précédent dans de nombreux secteurs. Désormais, le défi n’est plus de savoir comment gérer et protéger toutes ces données, mais comment en tirer pleinement profit. Equinix facilite les interconnexions requises entre les organisations (startups, PME et autres grandes entreprises installées sur le territoire français) et encourage le développement de l’économie numérique dans un environnement sécurisé et neutre.

Principaux faits de l’annonce :

• Le datacentre PA9x fera partie d’un campus réunissant les sites International Business Exchange™ (IBX®) d’Equinix à Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin et Courbevoie. Cette zone métropolitaine représente un hub stratégique pour l’échange de trafic entre les États-Unis et l’Europe. Elle sert également de point de terminaison de nombreux systèmes de câbles sous-marins dans la Méditerranée, reliant ainsi des fournisseurs d’Afrique, du Moyen-Orient et de la région Asie-Pacifique à l’Europe.

• L’ouverture de ce datacentre renforce le réseau digital d’Equinix, et contribue à faire de la région Île de France (et plus particulièrement des départements de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine) un vértable hub du numérique. Les entreprises souhaitant mener des activités en France ont ainsi l’assurance de profiter d’une infrastructure leur permettant de se connecter de façon sécurisée et efficace à l’ensemble de leurs partenaires et clients, et favorisant leur réussite. Grâce à plus de 220 datacentres répartis sur cinq continents, Equinix permet aux entreprises sur le territoire français de se connecter rapidement et en toute simplicité aux marchés professionnels les plus importants au monde, y compris à des centres financiers et à des passerelles menant vers des économies émergentes.

• La simplification de l’utilisation du cloud est un paramètre de plus en plus important. La 4e édition du Global Interconnection Index montre que confrontées à la pandémie du COVID-19, les entreprises se sont orientées vers les principaux fournisseurs de services cloud pour mettre rapidement leurs infrastructures à l’échelle et soutenir leurs différentes applications (télétravail, télémédecine, streaming et autres outils de collaboration en ligne).

• Grâce à Equinix, les responsables du numérique peuvent concevoir un réseau leur offrant l’agilité nécessaire pour prendre en charge des environnements professionnels toujours plus dynamiques. La solution Equinix Fabric™ récemment revisitée leur permet d’interconnecter leur infrastructure numérique et leurs services de manière rapide et sécurisée, pour un niveau d’agilité de flexibilité et de contrôle plus accru.

• PA9x a été conçu conformément à des normes environnementales internationales (ISO 14001, ISO 50001 et LEED) et viendra compléter un portefeuille de datacentres figurant parmi les plus performants au monde en matière de rendement énergétique. Ce nouveau site à la pointe de la technologie reposera à 100 % sur de l’énergie renouvelable, et témoigne de l’engagement d’Equinix afin d’accroître constamment l’efficacité énergétique de ses installations en France et dans le monde entier. L’entreprise a d’ailleurs récemment reçu le sceau « Committed to Sustainability Mark » du DPP pour ses efforts continus afin d’améliorer ses pratiques pour la préservation de l’environnement. Réactions