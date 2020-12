Qualys continue de déployer sa plateforme Cloud globale en lançant une plateforme Cloud dans les Émirats Arabes Unis à Dubaï

décembre 2020 par Marc Jacob

Comptant déjà neuf sites à travers le monde, Qualys continue de déployer sa solution Qualys Cloud Platform hautement évolutive, au cœur de la suite Qualys d’applications Cloud intégrées pour la sécurité et la conformité IT, notamment les toutes dernières solutions VMDR® (Gestion, détection et réponse aux vulnérabilités) et Multi-Vector EDR. La solution Qualys Cloud Platform fournit de manière unique une visibilité en temps réel sur l’ensemble de l’environnement IT hybride, que ce soit sur site, sur les points d’extrémité, les équipements mobiles, les conteneurs, le(s) cloud(s) ou les environnements OT et IoT, via un ensemble de capteurs et de connecteurs qui fournissent les données de télémétrie requises pour offrir une visibilité quasi immédiate et continue sur l’ensemble des actifs informatiques.

De plus, l’offre Qualys Cloud Platform génère automatiquement un inventaire complet des actifs informatiques d’une entreprise à travers le monde. L’inventaire est actualisé en permanence et en temps réel, synchronisable avec des systèmes de gestion des configurations (CMDB) pour fournir une « source de vérité » à la fois unique et précise à des entreprises de toute taille. Qui plus est, Qualys héberge des versions privées de sa plateforme cloud avec 82 entreprises qui hébergent le Cloud sur sites et stockent des données en local, notamment avec le cloud récemment annoncé en partenariat avec Digital China.

La solution Qualys Cloud Platform déployée aux Émirats arabes unis s’adaptera à différentes réglementations locales en matière de conformité, et notamment à la politique de sécurité de l’information du Centre ADSIC (Abu Dhabi Systems and Information Centre) et à la réglementation sur l’assurance de l’information des Émirats arabes unis. Grâce à cette plateforme, les partenaires Qualys, dont les fournisseurs de services d’infogérance, pourront fournir des services Cloud à des secteurs hautement régulés.