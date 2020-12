Nexthink annonce de nouvelles fonctionnalités

décembre 2020 par Marc Jacob

Nexthink annonce de nouvelles fonctionnalités innovantes qui permettront aux professionnels du Digital Workplace de fournir à leurs collaborateurs des services informatiques personnalisés et au juste coût, grâce à l’obtention d’une meilleure visibilité de leurs besoins actuels. Forts d’une compréhension précise des prérequis IT de chaque employé et de son environnement de travail, ils pourront anticiper, hiérarchiser et traiter proactivement les dysfonctionnements informatiques tout en optimisant l’expérience technologique de leurs collaborateurs.

Durant le premier jour de la conférence virtuelle Nexthink Experience Everywhere, Pedro Bados et Samuele Gantner, Chief Product Officer, ont présenté une suite de nouvelles fonctionnalités qui révolutionnent la gestion actuelle et à venir de l’expérience numérique des collaborateurs :

• Gestion de l’expérience en environnement virtualisé. Ces nouvelles fonctionnalités aident les organisations à fournir les bonnes ressources virtuelles et physiques et à améliorer en continu l’expérience numérique de leurs employés. La visibilité et la mesure du ressenti collaborateurs répondent au risque numéro un d’un projet de virtualisation : le manque de compréhension précise de l’expérience des collaborateurs et de leurs enjeux. Ces nouvelles fonctionnalités apportent de la valeur tout au long du cycle de vie des projets de virtualisation des postes de travail, de la phase d’évaluation jusqu’aux opérations qu’il s’agisse du déploiement de Citrix, Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD) ou de VMware Horizon.

• Persona Insight permet aux départements IT de fournir des services informatiques optimisés pour chaque collaborateur, en se basant sur des données à forte valeur ajoutée sur leurs besoins précis plutôt que sur des hypothèses générales, générant frustration et gaspillage des dépenses informatiques. Le service IT est désormais en mesure de prendre des décisions plus éclairées sur la sélection des ressources informatiques appropriées pour chaque individu et métier dans l’entreprise : postes de travail physiques ou virtuels et / ou postes de travail et applications multi-sessions, ainsi que les applications spécifiques associées à chaque rôle.

• Des capacités d’intégration supplémentaires permettent de garantir que les données issues de l’expérience numérique des collaborateurs et les fonctionnalités clés de Nexthink apportent de la valeur à l’ensemble de l’écosystème informatique de l’entreprise. Avec le développement du télétravail et les besoins en flexibilité des entreprises, l’intégration poussée de Nexthink avec ServiceNow permet ainsi d’identifier plus rapidement les problèmes et de réduire considérablement les temps de résolution grâce aux données contextuelles fournies en temps réel sur les employés. En outre, la récente intégration avec Azure Data Lake Storage permet d’alimenter des services d’analyse tiers tels que Power BI et d’obtenir des tableaux de bord aisément adaptables livrant des informations précises sur l’expérience des utilisateurs lors des déploiements de projets de transformation numérique, de troubleshooting ou encore dans la mise en place d’environnements de travail numériques flexibles.

Ces innovations décuplent la valeur de la gestion numérique de l’expérience des collaborateurs, aidant les organisations à réduire leurs coûts opérationnels et technologiques, à améliorer l’adoption des nouvelles technologies par les utilisateurs finaux et à accroître la satisfaction des employés. De la diminution proactive des incidents à la remédiation automatisée en passant par la visibilité en temps réel du ressenti collaborateurs et plus encore, Nexthink supporte les entreprises dans leur conduite du changement.

L’événement Nexthink Experience Everywhere continue demain avec d’autres keynotes de Pedro Bados et Samuele Gantner, des avant-premières produits et des présentations de clients nord-américains.