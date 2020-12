Equinix, Inc. lance Equinix Fabric™ et Network Edge

décembre 2020 par Marc Jacob

Equinix, Inc. / Equinix transforme la façon dont les entreprises connectent leurs infrastructures numériques. Grâce aux nouvelles fonctionnalités offertes par Equinix Fabric™ (ex Equinix Cloud Exchange Fabric®) et Network Edge, et à des écosystèmes considérablement étendus, Equinix permet aux responsables du numérique de concevoir des réseaux suffisamment agiles pour s’adapter à des environnements professionnels de plus en plus dynamiques.

Equinix Fabric : le nouveau standard pour l’interconnexion d’infrastructures numériques

Pour répondre à des besoins croissants (accès à des écosystèmes, performances des infrastructures et agilité des réseaux), les entreprises s’orientent de fait vers Equinix Fabric pour interconnecter leur infrastructure numérique au monde entier sur Platform Equinix®. La solution va désormais au-delà de la connectivité au cloud, et crée un ensemble de services connectés dans le monde entier, permettant ainsi aux responsables du numérique de transformer leurs entreprises en se connectant librement aux éléments et individus essentiels à leurs activités.

Les entreprises et fournisseurs de services s’appuient désormais sur Equinix Fabric pour déployer une approche d’interconnexion unifiée et connecter l’intégralité de leurs équipements physiques et virtuels hébergés dans des centres International Business Exchange™ (IBX®) d’Equinix et au sein du plus vaste écosystème numérique au monde. Ils ont ainsi la possibilité de connecter des équipements physiques (situés dans des centres d’hébergement d’infrastructures) et des serveurs bare metal automatisés (disponibles via Equinix Metal™) avec des équipements virtuels disponibles sur Network Edge tels que des routeurs, pare-feu et autres passerelles SD-WAN – qui permettent aux entreprises de combler les fossés séparant leurs infrastructures numériques.

Equinix a considérablement élargi l’écosystème numérique accessible aux clients d’Equinix Fabric à la vitesse du logiciel. L’entreprise annonce également une nouvelle fonctionnalité offrant à ces derniers la possibilité de se connecter à n’importe quel autre client sur Platform Equinix. Grâce à cette innovation, les clients peuvent étendre leur couverture en matière d’interconnexion à plus du triple de leur portée actuelle, et se connecter aux plus de 10 000 clouds, réseaux, partenaires, clients et riches écosystèmes actuellement disponibles sur Platform Equinix.

Révolutionnant l’avenir de la fourniture de services réseau, Equinix offre un accès automatisé étendu à ces fournisseurs via Equinix Fabric. Ces derniers pourront ainsi proposer un accès direct et sur demande à leurs services, tout en se connectant de façon transparente à l’éventail de participants disponibles. Les clients d’Equinix Fabric sont désormais en mesure de se connecter en seulement quelques minutes à des services réseaux (MPLS, Ethernet ou encore transit IP) en provenance d’une variété de fournisseurs de premier plan — Aryaka, AT&T, BT, Cloudflare, Colt Technology Services, HKBN, Hurricane Electric, euNetworks, Fusix, GTT, Telnyx, Unitas Global ou encore Verizon Business.

Equinix reste le lieu idéal pour déployer une infrastructure numérique destinée à sous-tendre une architecture de cloud hybride. L’entreprise dispose en effet du plus grand nombre d’implantations pour les clients souhaitant se connecter directement, en privé et presque instantanément à des clouds IaaS et SaaS leaders tels qu’Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure et Oracle Cloud. En outre, les clients d’Equinix peuvent se connecter directement à des fournisseurs de services SaaS et de collaboration tels que Salesforce, Cisco Webex ou Zoom. Cette densité croissante d’infrastructures numériques adjacentes à des clouds publics continue d’attirer de plus en plus de fournisseurs de services cloud et réseau souhaitant rendre leurs services disponibles sur Equinix Fabric.

Network Edge propose désormais une suite complète de services SD-WAN

Afin de développer son écosystème de services de fonctions réseau virtuelles (VNF) et d’aider les entreprises à créer et exploiter leur infrastructure sur ses sites sans procéder à un déploiement physique, Equinix a récemment annoncé la disponibilité de l’appliance SD-WAN virtuelle Silver Peak Unity EdgeConnect sur Network Edge. Les organisations bénéficient désormais d’une suite complète de services SD-WAN leaders et neutres, étroitement intégrés à Equinix Fabric.

La plateforme Network Edge leur permet de déployer en temps réel les services réseau d’une multitude de fournisseurs, à l’image de Cisco, CloudGenix, Fortinet, Juniper Networks, Palo Alto Networks, Silver Peak (récemment racheté par Aruba, une filiale de Hewlett Packard Enterprise), Versa Networks, et VMware. Grâce à cette intégration, les clients ont également la possibilité d’interconnecter leurs équipements virtuels de périphérie à fournisseurs de services cloud et réseau répartis sur une variété de marchés dans le monde. En d’autres termes, ils peuvent potentiellement accéder à des milliers de nouveaux partenaires professionnels dans le monde.

Principaux faits de l’annonce :

Equinix Cloud Exchange Fabric a récemment été rebaptisé Equinix Fabric en reconnaissance de ses fonctionnalités étendues. Ce changement vise à montrer à quel point l’offre jadis limitée à la connectivité au cloud a évolué, en servant désormais de méthode d’interconnexion pour toutes sortes d’infrastructures informatiques, et en devenant le mode de consommation d’une variété de services virtualisés.

Equinix Fabric est un service piloté par logiciel qui permet à n’importe quelle entreprise de relier les différentes parties de son infrastructure distribuée, et de se connecter à celle de n’importe quelle autre entreprise sur Platform Equinix. Grâce à son intégration avec Network Edge et Equinix Metal sur la plateforme éprouvée d’Equinix, les responsables du numérique pour créer l’infrastructure indispensable à leur réussite. Actuellement, Equinix Fabric prend en charge près de 27 000 connexions clients, soit l’équivalent d’une hausse de 32 % par rapport à l’année dernière.

Ces derniers mois, Equinix Fabric a été déployé sur sept nouveaux marchés (Bogotá, Canberra, Dubaï, Hambourg, Mexico, Rio de Janeiro et Séoul) afin d’aider toujours plus d’entreprises et de fournisseurs de services à tirer davantage de valeur de la plateforme Equinix. Equinix Fabric est désormais disponible sur 5 continents et 49 zones métropolitaines stratégiques — Amsterdam, Atlanta, Barcelone, Boston, Bruxelles, Chicago, Culpeper, Dallas, Denver, Dublin, Düsseldorf, Francfort, Genève, Helsinki, Hong Kong, Houston, Istanbul, Lisbonne, Londres, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Miami, Milan, Munich, New York, Ōsaka , Paris, Perth, São Paulo, Seattle, la Silicon Valley, Singapour, Sofia, Stockholm, Sydney, Tōkyō, Toronto, Varsovie, Washington D.C. et Zurich.En 2021, la couverture du service atteindra un total de 56 marchés stratégiques avec l’ajout des villes de Calgary, Kamloops, Montréal, Bombay, Philadelphie, Vancouver et Winnipeg.

Network Edge a également récemment étendu à Seattle et Toronto, afin de permettre à davantage d’entreprises de moderniser leurs réseaux et de connecter leurs chaînes d’approvisionnement numériques en quelques minutes via Equinix. Le service est ainsi disponible sur 11 zones métropolitaines (Amsterdam, Chicago, Dallas, Francfort, Londres, la Silicon Valley, Singapour, Sydney, et Washington, D.C.) In 2021, Equinix expects to have Network Edge available in four additional markets including Hong Kong, Madrid, São Paulo and Tokyo.