Verizon Business développe sa gamme SD-WAN avec le lancement de Silver Peak

décembre 2020 par Marc Jacob

Récemment acquise par Aruba (Hewlett Packard Enterprise), la plateforme Silver Peak EdgeConnect est désormais disponible dans la gamme SD-WAN Verizon et offre aux entreprises une nouvelle possibilité de migrer vers le SD-WAN grâce à un environnement intégré d’optimisation WAN qui assure la gestion des applications métier.

La gamme SD-WAN Verizon permet aux entreprises d’accélérer la transformation de leur réseau grâce à un contrôle Cloud avancé ainsi qu’une assurance et une gestion des services automatisées clé en main et orchestrées de manière centralisée. Désormais intégrées aux appliances Silver Peak® Unity EdgeConnect™ et aux contrôleurs SaaS, les entreprises peuvent bénéficier d’une expérience de service harmonieuse.

En outre, ces capacités peuvent être accompagnées de différentes fonctionnalités à valeur ajoutée telles que la sécurité, l’optimisation WAN et la connectivité sans fil Verizon.

Premier acteur du marché à commercialiser une offre SD-WAN globale et des services virtualisés à l’échelle mondiale, Verizon a été reconnu leader par le rapport IDC MarketScape : Worldwide Managed SD WAN 2020 Vendor Assessment.

Depuis trois ans d’affilée, Silver Peak occupe la première place du Magic Quadrant Gartner en matière d’infrastructure de périphérie WAN.