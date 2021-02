Entrust propose le workflow de signature numérique en partenariat avec Sysmosoft

février 2021 par Marc Jacob

Les entreprises ont plus que jamais besoin de solutions de signature numérique à l’heure où elles accélèrent leur transformation digitale. Les particuliers réclament une utilisation simple et sécurisée, aussi bien en ligne que sur mobiles. Les entreprises et les administrations misent sur le déploiement de mécanismes de signature documentaire au degré élevé de fiabilité pour simplifier l’intégration des clients, la production de contrats, validations et formulaires, etc… De ce fait, il est primordial que ces acteurs gèrent les signatures numériques pour faciliter leur conformité avec les règlements tels que celui sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques dans l’Union européenne, ainsi que d’autres exigences en matière de gouvernance d’entreprise et d’audit.

Entrust propose toute une gamme de solutions de signature numérique, des certificats individuels de signature de documents à des infrastructures d’envergure nationale basées sur les serveurs de signature Entrust. Ces solutions s’appuient sur des modules matériels de sécurité (HSM) nShield® garantissant une assurance de sécurité élevée et des fonctionnalités PKI de pointe. En intégrant les outils de gestion des signatures électroniques de Sysmosoft, Entrust peut doter ses clients d’une solution associant ses propres solutions de signature numérique au workflow de gestion documentaire éprouvé de Sysmosoft.