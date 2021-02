Infoblox met à jour NIOS

février 2021 par Marc Jacob

Infoblox Inc. annonce la mise à jour de son Network Identity Operating System (NIOS). Cette dernière version propose aux clients la prise en charge des protocoles DoT/DoH pour une sécurité avancée, de nouvelles intégrations cloud et de l’automatisation DevOps, des améliorations DDI, et de nouvelles fonctionnalités dédiées aux fournisseurs de services. La mise à jour permet aux entreprises d’étendre la visibilité, la fiabilité et la sécurité à la fois sur des réseaux sur site et dans le cloud, accélérant ainsi la transformation des environnements de travail.

Depuis un an maintenant, les entreprises ont étendu leurs réseaux dans des environnements hybrides et multi-cloud pour assurer la conduite de leurs affaires malgré les perturbations liées à la COVID-19. La nouvelle version NIOS 8.4.8, 8.5.2 et 8.6 confère aux administrateurs réseaux les outils dont ils ont besoin pour gérer la complexité des réseaux "cloud first". Cette dernière version du NIOS relève les défis en fournissant :

• Une sécurité d’entreprise avancée, grâce à la prise en charge des protocoles DoT et DoH pour crypter les communications entre un client DNS et son serveur DNS local. Cela permet d’empêcher les attaques et les contrefaçons basées sur le DNS, ainsi que de bloquer les communications cryptées vers des serveurs DNS externes non autorisés. En outre, les améliorations de niveau 2 de la norme FIPS 140-2 fournissent une authentification basée sur les rôles et des garanties anti-falsification.

• Davantage d’intégrations multi-cloud, de flexibilité et d’automatisation DevOps, avec des API pour Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Oracle Cloud Infrastructure, Cisco (ISE, ACI, Meraki et Viptela), Red Hat OpenShift et VMware. Les API et modèles d’intégration d’Infoblox donnent aux équipes DevOps la capacité de déployer rapidement des réseaux hybrides multi-cloud avec simplicité, automatisation et économies.

• Des technologies DDI renforcées, grâce à une résolution DNS améliorée, le nettoyage DNS, des couplages d’appliances physiques et virtuelles, et une configuration Anycast. Ces nouveautés améliorent la visibilité, la fiabilité et les performances dans les environnements informatiques hybrides des entreprises.

• De nouvelles capacités en matière de protection de la vie privée, de sécurité et de contrôle, pour les fournisseurs de services. Ces derniers pourront exploiter les protocoles DoT/DoH à l’échelle, appliquer des politiques de sécurité pour la DNS Cache Acceleration virtualisée (vDCA), et permettre le filtrage des URL pour envoyer uniquement le trafic des domaines concernés au fournisseur de services managés pour inspection.