Oracle annonce son service d’intégration de données disponible en tant que service Cloud

mai 2021 par Marc Jacob

Oracle annonce la disponibilité de sa technologie GoldenGate sous forme d’un service cloud hautement automatisé et entièrement géré, afin de garantir à ses clients la disponibilité et l’analyse de leurs données, en temps réel, à tout moment.

Le nouveau service GoldenGate d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI) fournit aux clients une data fabric pour concevoir, exécuter, surveiller et gérer la réplication de leurs données et les actions sur leurs flux de données en continu. OCI GoldenGate est le premier service cloud d’un grand fournisseur à offrir une solution pay-per-use (tarification selon l’usage) adaptable pour la réplication de bases de données à usage général, l’intégration et le traitement de données en temps réel dans le cloud, ainsi que la prise en charge d’analyses complexes sur des données en transit.