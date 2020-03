En cas de cyberattaque : pas de back-up ; plus de données. Plus de données ; plus d’entreprise…

mars 2020 par Quantum

• Maîtres Laitiers du Cotentin - Le lait & la sauvegarde de données

Coopérative laitière de référence en France, Maîtres Laitiers du Cotentin réunit 820 exploitations locales et recueille plus de 400 millions de litres de lait par an.

Suivi de ses stocks, supervision de sa production, gestion de l’ensemble de ses opérations métier complexes, incluant la paie et les ressources humaines, ainsi que les activités tertiaires de ses filiales de distribution : Maîtres Laitiers du Cotentin est aujourd’hui autant une entreprise qui traite des données qu’une coopérative laitière.

Avec des volumes de données qui augmentent à un rythme d’environ 25 % ainsi que les attaques de ransomwares qui se font de plus en plus fréquentes et sophistiqués, une perte de données n’est pas envisageable pour le fonctionnement de cette coopérative.

• Eau de Paris – Après le lait : L’eau & la sauvegarde de données

Eau de Paris est le plus grand système public de distribution d’eau en France. Il délivre chaque jour 534 000 m3 d’eau à 3 millions d’usagers. Eau de Paris et ses 900 employés prélèvent des eaux et les distribuent via 470 km d’aqueducs. Le système gère un réseau complexe de captage, de traitement, de contrôle qualité et de distribution de l’eau s’appuyant sur des bassins hydrographiques, des aqueducs, des réservoirs et des usines de traitement, auxquels s’ajoutent des systèmes desservant les résidents ainsi que des fontaines et robinets publics. Pour fonctionner, le système génère des grandes quantités de données – en croissance de 15% par an – en une perte de ces données, aux vues des enjeux, n’est pas une option.

• La Mutuelle Prévifrance – Les données d’une entreprise sont aussi vos données.

Mutuelle Prévifrance est l’un des principaux fournisseurs de services de protection santé, de prévoyance et d’assurance générale pour entreprises et particuliers en France. Elle a enregistré un chiffre d’affaires de 192 millions d’euros en 2018 et couvre près de 350 000 adhérents.

La protection de volumes de données en rapide augmentation constitue l’une de ses tâches les plus importantes de la mutuelle. Ces données sont d’ordre privé et leur perte entrainerait une lourde désorganisation pour la mutuelle. Par ailleurs, les données perdues seraient très probablement celles des adhérents.

• V.Pharma – Les données et la vie de quartier

V.Pharma est une coopérative belge de 40 pharmacies en exercice depuis 1886 et qui compte plus de 135 000 clients.

V.Pharma gère la chaîne logistique de ses membres et leur distribue une gamme complète de produits et la préservation et la protection des données de la coopérative sont considérées comme des fonctions essentielles. Les informations sont confidentielles et attraient au bon fonctionnement des approvisionnements des pharmacies. Une perte de données entrainerait encore ici une lourde désorganisation de ce qui peut être votre pharmacie locale.

• ICARE – protéger vos données, du sous-sol jusqu’aux étoiles

Le Centre de Données et Services ICARE est l’un des 4 centres de données de l’infrastructure nationale de données et de services pour l’atmosphère AERIS. Sa mission est de fournir à la communauté scientifique des services destinés à faciliter l’exploitation des données « aérosols, nuages, rayonnement, et cycle de l’eau dans l’atmosphère ». ICARE travaille en collaboration avec les agences spatiales internationales et plus de 3000 utilisateurs nationaux et internationaux sont enregistrés et utilisent les services de données AERIS/ICARE.

ICARE collecte environ 400 Giga-octets/jour de données et produit environ 500 Giga-octets /jour supplémentaires de produits dérivés. L’archive ICARE constitue un volume total d’environ 6000 Téra-octets et une perte de ces archives serait synonyme de lourds handicaps pour la recherche scientifique.