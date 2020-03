Particuliers et entreprises en télétravail, ESET vous livre ses conseils cybersécurité

mars 2020 par ESET

Intéressons-nous à un deuxième axe de « croissance » pour les cybercriminels, à savoir la forte hausse des employés en télétravail qui ne jouissent plus des protections habituelles des réseaux d’entreprise. Déjà d’actualité depuis des années pour certains travailleurs, les commerciaux itinérants par exemple, le télétravail généralisé augmente la surface d’attaque sur le patrimoine numérique de l’entreprise.

Si certaines entreprises disposent déjà de l’infrastructure et des mesures de sécurité nécessaires au télétravail de leurs collaborateurs, ce n’est pas le cas de toutes et notamment des petites entreprises.

Voici quelques mesures supplémentaires pour renforcer sensiblement sa défense numérique contre une éventuelle attaque.

1. Routeur ou box internet, changez les paramètres par défaut.

2. Scannez votre réseau pour repérer les appareils parasites.

3. Mettez à jour tous vos appareils connectés.

4. Utilisez un réseau privé virtuel (VPN) pour chiffrer vos communications.

5. Si possible, utilisez l’authentification à double facteur (2FA) pour protéger l’accès à distance.

Ces 5 pratique sont détaillées dans notre billet de blog : COVID 19 et l’âge d’or du télétravail Pour aller plus loin, et permettre aux employés en situation de télétravail de se protéger, ESET France rappelle que ses solutions sont disponibles gratuitement, durant la période de confinement et sans engagement. Benoit Grunemwald, porte-parole de l’éditeur ajoute “Conscient que la situation est exceptionnelle, nous portons à 3 mois cette période durant laquelle les clients et partenaires informatiques peuvent utiliser gratuitement les solutions ESET. Il est important de noter que l’accompagnement dont nous avons toujours fait preuve est maintenu, soit directement auprès de nos équipes, soit aurpès de notre réseau de 3000 partenaires. Nos logiciels, s’ils sont simples à utiliser, peuvent être installés et paramétrés par des professionnels. Ainsi notre équipe technique, elle-même en télétravail, est à votre disposition pour vous assister.”