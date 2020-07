L’Internet Society France élue au conseil d’administration de l’Afnic

juillet 2020 par Marc Jacob

L’ONG Internet Society France qui défend au quotidien les droits et les libertés numériques des internautes a été élue hier au Conseil d’Administration de l’Afnic (Association pour le Nommage Internet en Coopération). Gestionnaire historique du .fr, l’Afnic opère et fournit des solutions techniques à de nombreux registres. Acteur majeur du paysage français et international d’Internet, pôle d’expertise et d’excellence, l’Afnic reste un association multi partite dont le fonctionnement et les performances sont liées à ses modes de gouvernance.