OLVID remporte la palme du jury du Prix de l’Innovation des Assises de la Cybersécurité

juillet 2020 par Marc Jacob

Créée en juin 2019 par quatre co-fondateurs : Thomas Baignères, CEO, Matthieu Finiasz, CTO, Jacques-André Bondy, VP Product & Marketing et Cédric Sylvestre, VP Business Development, Olvid propose une messagerie instantanée chiffrée.

L’Application est gratuite pour le grand public, disponible pour ordinateur, iPhone, iPad et Android. Elle est l’aboutissement de 6 années de R&D. Olvid a conçu une architecture logicielle avec un chiffrement de bout en bout, elle adresse les enjeux de confidentialité des échanges et garantit l’anonymat des utilisateurs par la cryptographie.

La sécurité des messageries actuelles repose systématiquement sur un annuaire central des utilisateurs qui distribue les identités numériques. Les utilisateurs doivent lui faire confiance pour que ces identités soient authentiques. Ce n’est pas le cas d’Olvid qui n’impose aucun annuaire central, ni aucun tiers de confiance, puisque sa messagerie garantit cryptographiquement l’identité des interlocuteurs, tout est absoluement chiffré de bout-en-bout, données et métadonnées. Olvid permet aux RSSI de proposer un moyen de communication simple d’usage qui garantit une confidentialité absolue des échanges, particulièrement lors de la gestion de crises ou de communications avec l’extérieur, en conformité avec le RGPD.

Thomas Baignères, CEO d’Olvid : « Nous sommes très honorés d’avoir gagné le prix de l’innovation des Assises. Ce prix prestigieux représente une très belle récompense et va contribuer à largement augmenter notre notoriété sur le marché, et nous sommes évidement fiers de pouvoir participer pour la première fois aux Assises à Monaco en octobre prochain. Un grand merci au public et aux membres du jury qui ont voté pour nous ! »

Pour la première fois le jury a attribué un Prix Coup de coeur à Buster AI, Antivirus intelligent de l’information, fondée par deux Centraliens experts en Intelligence Artificielle. Leur solution permet d’analyser la véracité des contenus (écrits, photos ou vidéos) afin de lutter contre les cybermenaces liées à la désinformation.

Jonathan Brossard, CEO de Moabi, membre du jury et Lauréat du Prix en 2019, déclare : « Enfin une solution souveraine de messagerie instantanée ! Félicitations aux vainqueurs. Nous souhaitons une longue route à Olvid et Buster AI. Le Prix de l’innovation des Assises apporte une reconnaissance du marché, notre approche innovante validée par les professionnels de la cybersécurité a conforté MOABI dans ses choix. En outre la visibilité offerte par les Assises alors que nous venions tout juste de créer notre société après 10 ans de R&D, est un apport considérable pour gagner en notoriété. »

La remise officielle du Prix aura lieu le 15 octobre 2020 à Monaco, à l’ouverture des Assises de la Sécurité Cybersécurité (du 14 au 17 octobre). Olvid bénéficiera, d’un espace d’exposition et d’un atelier, pour une valeur globale de 36 750 Euros.

A propos du jury co-présidé par :

Didier Gras, IT Risk & Cybersecurity Officer BNP PARIBAS composé de :

Thierry Auger, Deputy CIO and CSO LAGARDERE Gilles Berthelot, RSSI Groupe, SNCF

Gérôme Billois, Associé WAVESTONE

Maximilien Oursel, Associé PLEIADE VENTURE

Jean-Yves Poichotte, Global Head of IS Security, SANOFI Jérôme Saiz, expert en protection des entreprises, OPFOR Intelligence

Lois Samain, Co-fondateur et Podcaster Le Comptoir Secu

Olivier Guerin, Chargé de mission ANSSI

Jonathan Brossard, Président MOABI Lauréat 2019