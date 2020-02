ESET nommé « Strong Performer », dans le rapport 2019 évaluant les suites de sécurité pour Endpoint, de Forrester

février 2020 par Marc Jacob

ESET a été reconnu comme « strong performer » dans le rapport The Forrester Wave™ : Endpoint Security Suites du 3e trimestre 2019. Ce rapport prestigieux a évalué les 15 meilleures suites de sécurité du marché – notamment en matière de capacité à prévenir, détecter et éliminer les menaces dirigées contre les terminaux – et salué les excellentes performances d’ESET.

Selon le rapport, l’examen du marché global révèle que « les clients qui acquièrent une suite de sécurité des terminaux mettent l’accent sur la protection automatique contre les menaces ». Les suites de sécurité des terminaux étant de plus en plus « confrontées à des menaces ciblées », les clients doivent privilégier les fournisseurs qui « intègrent étroitement la prévention, la détection et la réponse », « proposent une visibilité et un contrôle sur un vaste écosystème de terminaux » et « offrent de la flexibilité dans divers environnements et tolérances au risque ».

Le rapport a reconnu l’ensemble de la gamme de solutions pour entreprises d’ESET, qui a étendu son offre pour répondre aux besoins croissants de ce marché. ESET a reçu le score maximal pour le critère « vision et orientation de l’entreprise » et s’est distingué par le développement de plusieurs fonctionnalités dédiées aux entreprises, telles que la détection des menaces (Endpoint Detection and Response, EDR), les services managés de détection et réponse, les services de threat intelligence et la gestion des vulnérabilités. ESET a également obtenu le score maximal pour le critère « systèmes d’exploitation pris en charge » par rapport aux autres fournisseurs évalués.

Afin de connaître l’état du marché des suites de sécurité des terminaux et de comparer les différents éditeurs, Forrester a étudié les points forts et les points faibles des principaux fournisseurs. Après l’examen d’études précédentes, d’évaluations des besoins des utilisateurs et d’entretiens avec les éditeurs ainsi que des experts, Forrester a établi 25 critères exhaustifs et les a regroupés en trois catégories :

• Offre actuelle. La position de chaque fournisseur selon l’axe vertical du graphique Forrester Wave™ indique la qualité de son offre actuelle. Les principaux critères d’évaluation utilisés sont notamment la prévention des malwares et des exploits, la détection comportementale et les performances des produits, que Forrester a validées sur la base des feedbacks des clients et des démonstrations / séances d’information.

• Stratégie. La position selon l’axe horizontal indique l’efficacité de la stratégie du fournisseur. Forrester a évalué la vision et l’orientation de l’entreprise, la communauté de sécurité et la feuille de route produit.

• Présence sur le marché. Représentés par la taille des symboles sur le graphique, les scores de présence sur le marché de Forrester reflètent la clientèle professionnelle et l’écosystème de partenaires de licence de chaque fournisseur.

Le rapport Forrester Wave™ souligne que les professionnels de la sécurité souhaitent une suite de sécurité des terminaux capable de protéger les appareils – toujours plus nombreux – utilisés au travail et de gérer la complexité croissante des menaces. Pour les fournisseurs de solutions de cybersécurité, une protection comportementale améliorée et des politiques de sécurité axées sur les risques constituent la voie à suivre. L’obtention par ESET du score maximal pour les critères « implication dans la communauté de sécurité », « systèmes d’exploitation pris en charge » et « vision et orientation de l’entreprise » en est la preuve.

Le rapport indique, dans le profil d’ESET, que l’éditeur « est idéal pour les clients à la recherche d’une interface utilisateur simple et dotée de fonctionnalités avancées facilement accessibles en cas de besoin ». En effet, les clients d’ESET apprécient particulièrement ses solutions pour son faible impact sur l’expérience utilisateur.