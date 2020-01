Contentserv reconnu pour sa solution de Master Data Management par Gartner

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Contentserv, un des principaux acteurs du secteur des plateformes de gestion de l’expérience produit, annonce aujourd’hui avoir été sélectionné pour la seconde fois par Gartner parmi les 13 acteurs de son Magic Quadrant 2020 pour ses solutions de Master Data Management (MDM).

Importante entreprise de conseil et de recherche dans le domaine des technologies avancées, Gartner précise dans son rapport : « Le marché du MDM montre une évolution significative, passant d’un coût et d’une complexité élevés à des licences plus flexibles et une implémentation facilitée ».

« Nous sommes ravis que ce groupe d’analystes reconnaisse notre travail. Nos clients continuent à nous faire part de leur entière satisfaction quant à la capacité de Contentserv à répondre à leurs besoins", déclare Armin Dressler, PDG de Contentserv. « C’est un honneur pour nous, d’autant plus que le MDM ne représente qu’une partie de notre offre. En combinaison avec le PIM (Product Information Management), le DAM (Digital Asset Management) et le MXM (Marketing Experience Management), nous proposons une vision à 360 degrés comme aucun autre acteur du marché. »

A l’ère du tout numérique, Contentserv estime que les expériences en temps réel, dynamiques et personnalisées sont la nouvelle réalité à laquelle s’attendent les consommateurs. Seule une expérience riche, pertinente et émotionnelle peut permettre de répondre entièrement à leurs attentes, voire même d’anticiper leurs besoins. Aujourd’hui, Contentserv se concentre sur les entreprises qui misent sur une expérience de marque dans le commerce de détail, de la distribution et de l’industrie. Cette approche permet aux marques et aux retailers d’offrir à leurs clients des expériences produit contextualisées sur tous les points de vente.