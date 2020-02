CommScope, reconnu "Choix des clients Gartner Peer Insight 2020"

février 2020 par Marc Jacob

Gartner Peer Insights est une plateforme en ligne d’évaluation et d’examen des logiciels et services informatiques, alimentée par et pour les professionnels et décideurs informatiques. Gartner Peer Insights compte plus de 255 000 avis vérifiés sur plus de 355 marchés. L’objectif est d’aider les responsables informatiques à prendre des décisions d’achat plus judicieuses et d’aider les fournisseurs de technologies à améliorer leurs produits en recevant des commentaires objectifs et impartiaux de leurs clients.