ESET est récompensé pour la qualité de détection de ses solutions de protection contre les menaces avancées

janvier 2022 par Marc Jacob

ESET a obtenu les meilleures notes pour ses offres destinées aux entreprises et au grand public dans deux tests distincts d’AV-Comparatives. La solution ESET PROTECT Cloud est classée en tête, devant tous ses concurrents dans le test AV-Comparatives de protection contre les menaces avancées pour les entreprises. Pour le grand public, ESET Internet Security est dans le haut du classement dans le test AV-Comparatives de protection contre les menaces avancées pour les consommateurs.

AV-Comparatives, un organisme leader réalisant des tests impartiaux et bien connu pour ses tests innovants en conditions réelles. La solution d’ESET pour entreprises fut soumis à des techniques d’attaque et de pénétration qui permettent à des agresseurs d’accéder aux systèmes informatiques internes et qui imitent les attaques réellement utilisées. Au sortir de ce test rigoureux, ESET PROTECT Cloud a obtenu la certification AV-Comparatives pour la protection contre les menaces avancées, qui est décernée aux produits qui passent l’épreuve avec succès. Dans le cas d’ESET, le produit a également obtenu les meilleurs résultats parmi ses concurrents, étant la seule solution qui a réussi à détecter 14 des 15 scénarios d’attaque.

La solution grand public d’ESET a également été soumise à des tests rigoureux, qui avaient pour objectif de déterminer dans quelle mesure la solution protège à 360 les utilisateurs finaux plutôt que de simplement détecter les menaces. ESET Internet Security a obtenu d’excellentes notes pour sa protection contre les menaces avancées et a reçu la certification de niveau Advanced+.