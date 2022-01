Symphony Technology Group annonce le lancement de Trellix

janvier 2022 par Marc Jacob

Symphony Technology Group (STG) annonce le lancement de Trellix, un nouveau fournisseur de services de Détection et Réponse Étendues (XDR) aux entreprises et aux institutions gouvernementales, en mettant l’accent sur l’accélération de l’innovation technologique grâce au machine learning et à l’automatisation.

Trellix résulte de la fusion précédemment annoncée de McAfee Entreprise et FireEye en octobre 2021.

Ce nouveau nom évoque un treillis, une structure permettant aux plantes grimpantes et aux arbres de se développer de manière équilibrée. Trellix tiendra la promesse de sa marque de créer des organisations résilientes et confiantes grâce à une technologie de sécurité évolutive – une sécurité qui apprend et s’adapte pour protéger les opérations contre les menaces les plus avancées.

L’écosystème XDR de Trellix a été conçu pour renforcer l’efficacité des opérations de sécurité en offrant aux clients la possibilité d’ingérer plus de 600 technologies de sécurité natives et ouvertes. En fournissant aux analystes de sécurité une meilleure vision, en leur accordant plus de contrôle et en leur présentant un contexte complet des menaces, ceux-ci pourront gagner du temps et agir de manière décisive pour y remédier.

« La promesse de la technologie XDR améliore considérablement le niveau d’efficacité de la sécurité, et les fournisseurs qui sauront tenir cette promesse gagneront des parts de marché », déclare Frank Dickson, Vice-Président du Programme, Cybersecurity Products, IDC. « Toutefois, l’intégration du contexte et l’obtention de résultats nécessitent des ressources et du travail. C’est un effort monumental rendu possible avec le bon partenaire de sécurité. Avec un portefeuille de produits combinés qui couvre les points d’extrémité, le réseau, la messagerie, la protection des données et les services cloud, Trellix dispose d’un portefeuille multi-technologies impressionnant pour répondre à la promesse de la technologie XDR. »

STG devrait lancer le portefeuille Secure Service Edge (SSE) de McAfee Entreprise en tant que département distinct dans le courant du trimestre. Il inclura Cloud Access Security Broker (CASB) et Secure Web Gateway (SWG), ainsi que Zero Trust Network Access (ZTNA).